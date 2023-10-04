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Новый семейный BMW рассекретили до премьеры

  • 4.10.2023, 17:43
Новый семейный BMW рассекретили до премьеры

Универсал BMW 5 Series стал просторнее внутри.

Линейку BMW 5 Series G60 вскоре расширит универсал Touring. Его должны представить в конце нынешнего либо начале следующего года, а пока на сайте Motor1 опубликованы патентные изображения модели, пишет focus.ua.

Рендеры просочились из британского патентного бюро. Универсал BMW 5 Series спереди идентичен седану, а его заднее стекло наклонено на большой угол. Дизайн стал более граненым.

Известно, что новый BMW 5 Series Touring сохранит платформу предшественника, но подрастет в размерах – его длина превысит 5 метров. Это позволит увеличить внутреннее пространство и объем багажника. В салоне на передней панели появится изогнутый дисплей.

Универсал BMW 5 Series Touring будут оснащать бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 2,0 и 3,0 л и мощностью от 197 до 380 л. с. Также в линейке будут плаг-ин гибриды на 299-573 л. с. и электромобили BMW i5 мощностью 340 и 600 л. с.

BMW M5, BMW 5 Series Touring, BMW 5 Series, BMW 5 Series G60, универсал BMW 5 Series

Кроме того, подтвержден спортивный универсал BMW M5 — его уже видели на тестах. Он получит 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор.

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