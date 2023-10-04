Фельштинский: После этого решения война продлится две недели 3 4.10.2023, 18:40

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Юрий Фельштинский

Достаточно передать Украине наступательное оружие и снять ограничения ударам по РФ.

Война России против Украины может закончиться через две недели, если Запад передаст украинской армии наступательное вооружение и не будет ограничивать его применение. Такое мнение в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман выразил американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский.

«Я считаю абсолютно искренне – и последняя атака по Севастополю меня убедила еще больше, – что эта война закончится через две недели после того, как Украине дадут наступательные виды вооружений и снимут с Украины ограничения по неиспользованию этого оружия для ударов по Российской Федерации. А дальше [...] эти удары надо наносить по Москве и исключительно по Москве, потому что провинция вообще не волнует никого, Россия – страна одного города», – сказал он.

Историк предполагает, что единственная причина, по которой Запад не передает Украине наступательное вооружение и не разрешает удары по российской территории – риск ядерной войны.

«Американцы связывают Украине руки, потому что они исходят из предположения, что, кто знает, если Украина начнет побеждать в этой войне – может, тогда Россия действительно станет на путь ядерной конфронтации, потому что вроде бы другого выхода у нее и нет. И второй вариант. Распадется Россия, и будет вместо одной России 20 разных государств. Все зацапают себе ядерное оружие, и «у нас будет такая головная боль», – считает Фельштинский.

По его словам, абсурдной является постановка вопроса передать украинской армии оружие и не применять его в том числе на территории врага.

«Нельзя было выиграть войну против гитлеровской Германии, не нанося удары по территории Германии», – привел пример историк.

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