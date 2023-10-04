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США передадут Украине оружие, изъятое у Ирана

  • 4.10.2023, 19:03
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США передадут Украине оружие, изъятое у Ирана

Официально об этом планируется объявить до 8 октября.

США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов, сообщает CNN.

Американские чиновники рассказали телеканалу, что официально об этом планируется объявить на этой неделе, до 8 октября.

При этом пока неясно, как США юридически облегчат процесс передачи оружия. ООН требует, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или складировано.

Также уточняется, что США уже работают над тем, чтобы законно отправить такое оружие.

3 октября издание Голос Америки сообщило, что у Пентагона есть возможность поставить оружия Украине с собственных складов еще на 5,4 млрд долларов. Это может помочь обеспечить срочные потребности ВСУ.

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