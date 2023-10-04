В российском пропагандистском издании появился текст, который довел Z-патриотов до истерики 4.10.2023, 19:19

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Павел Басинский

Негодуют даже у Соловьева.

«Патриотический» сегмент российского интернета третий день подряд негодует из-за колонки писателя Павла Басинского в «Российской газете». В ней Басинский предложил считать и уехавших, и оставшихся писателей частью одной культуры, вследствие чего нужно искать пути примирения, даже несмотря на идеологию. Почему такой текст смог появиться в «Российской газете» и почему даже такой легкий намек на далекую перспективу доводит «партию войны» до исступления — объясняет корреспондент «Новой газеты Европа» Вячеслав Половинко.

Вы вполне могли пропустить главный культурный сетевой скандал последних двух дней. Лауреат «Большой книги», писатель и обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский опубликовал на сайте издания колонку под названием «Главная задача культуры — объединение людей. Разных. Сложных». В своем тексте Басинский предлагает с одинаковым уважением относиться к талантливым российским писателям, даже если сейчас некоторые уехали или преследуются государством за свои (в первую очередь антивоенные) взгляды. В качестве одного из таких писателей Басинский говорит о Дмитрии Быкове, чья книга о Владимире Зеленском «VZ» была издана на прошлой неделе. «Один живущий в Америке хороший писатель, поэт, критик говорит, что разговаривать со своими старыми друзьями он будет только после Гаагского трибунала. Сейчас он написал книгу “VZ” об уcловном Зеленском, как он его себе представляет. Так давайте ее прочитаем. Давайте о ней поговорим. Критики, историки, политики... Чтобы автор лег на лопатки. Чего бояться, если правда за нами?» — предлагает Басинский.

Обозреватель «Российской газеты» приводит в пример дружбу Максима Горького и Леонида Андреева, после чего делает вывод: «Оба непросто пробились к российской, а потом и мировой славе. Друзья! Родня! Литературная и просто человеческая родня... Те, кто поливают друг друга помоями в своих блогах, помнят об этом? Захар, Дмитрий, Галина [Юзефович]... вы помните об этом?»

Публикация этой колонки в главном правительственном издании страны вызвала у «патриотов» экзальтированную реакцию на уровне обсуждения видео с Адамом Кадыровым — а то и выше. С тезисом «публикация этого текста в “РГ” — это вредительство» выступило множество более-менее крупных «патриотических телеграм-каналов», а также консервативный публицист Дмитрий Ольшанский и председательница Комитета Госдумы по культуре, участница Совета при президенте Путине Елена Ямпольская. «Может, у нас всё же есть дела поважнее, чем на страницах одной из главных газет защищать, натурально, заукраинский “Фелькишер Беобахтер”? Во время, на минуточку, войны? Простите, конечно, за пафос, мы, ватные патриотические зэт-фашисты, — народ грубый, в метаиронию не умеем», — возмущен писатель Александр Пелевин. Публицисты с RT язвительно замечают, что Басинский, известный своими работами о споре Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского (нон-фикшн роман «Святой против Льва». — Прим. ред.), «не понял главного: иногда приходится четко выбирать сторону конфликта». Некоторые каналы открыто предлагают проверить бывшие места работы Дмитрия Быкова (особенно много достается газете «Собеседник»). И даже «Соловьев Live» обратил на это внимание — в своем непередаваемом стиле истеричного клекота.

И если с реакцией «патриотического» сегмента всё и так было понятно, то механика появления явно миротворческого по настрою и, даже более того, пацифистского текста Павла Басинского на сайте полностью подконтрольной власти газеты — куда более поразительная вещь.

Даже такие наивные (это признает и сам автор колонки) и в целом рафинированные вещи сейчас почти невозможны и в изданиях, которые чуть менее зажаты в тиски цензуры.

Позволить себе заход за флажки смогла «Независимая газета» со статьей американиста Гарбузова — но и то это привело к гигантскому скандалу. А здесь издание, чьим конечным руководителем является премьер-министр Мишустин.

Однако чудеса свободомыслия являются таковыми только на первый взгляд.

Во-первых, «Российская газета» при прочих равных с самого начала войны пытается максимально перевести все разговоры с темы СВО исключительно на внутреннюю повестку: мол, в стране всё хорошо. Это совершенно не значит, что там не появляются «новости людоедства». Появляются — еще как! Из свежего:

«Командование ВСУ под Соледаром уничтожено полуторатонной бомбой»;

«Командир штурмового батальона Борз: Западная техника прекрасно горит после попадания наших ПТУРов»;

«Украинская женщина задолго до начала СВО получила благословение от старца уйти в Россию. И исполнила его».

Да, и вспомним: яростное антисемитское письмо (очевидно, спущенное в редакцию «сверху») от артистов «Ленкома» тоже было опубликовано именно в «Российской газете».

Но вот что интересно: и в ленте новостей, и в расположении на сайте, и даже в газетных номерах тексты «во славу русского оружия» (при этом у «РГ» есть даже тематическая рубрика с похожим названием) редакцией по возможности не ставятся в сильную позицию. Это часть информационной картины, но демонстративно — не самая важная. В этом смысле полностью, на 100 процентов государственное издание выглядит чуть адекватнее частных «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов», которые стараются заполнить военной пропагандой все стартовые страницы сайтов или первые полосы изданий. В случае с «Аргументами и фактами» это и вовсе выглядит как «ступор мозговины» и «растроение личности»: будучи газетой вообще обо всём, «АиФ» регулярно разрывается между необходимостью поставить на обложку что-то про «героических героев СВО», лицо мэра Собянина (газета живет в том числе на деньги мэрии Москвы) и какую-то «народную» тему.

Да, еще раз важно подчеркнуть: это адекватность на фоне, а не антивоенная позиция. Вегетарианство за людоедским столом: рыбку и яички мы покушаем, а мясо отложим. Но даже это бесит «патриотов», потому что стерпеть некоторый намек на центризм они, может, готовы где-нибудь в «Коммерсанте», но не в «Российской газете». Между тем, «РГ» в своем культурном блоке и том, что называется колумнистикой, выступает как раз строго с центристских позиций: не заигрывает ни с оппозицией (что понятно), ни с «патриотами». Это и есть во-вторых:

«Российская газета» исходит из того, что рано или поздно война закончится, — в отличие от других пропагандистских изданий, которые живут так, будто бы война будет продолжаться, пока все не умрут.

К слову, это частично может быть правдой для них: когда политический и военный вектор в стране сменится, значительная часть и изданий, и пропагандистов будет в спешном порядке менять свои жизненные взгляды, что для них теперь смерти подобно.

Наконец, есть третья причина, по которой колонка Павла Басинского появилась на сайте и не удаляется, несмотря на сильнейшую критику с «патриотического» фланга. Главный редактор издания Владислав Фронин — представитель старой школы «Комсомолки» (до 1995 года он был ее главным редактором), той самой, дух которой является одним из символов журналистики 80–90-х годов в России. И при всём том, что никакого осуждения войны с его стороны нет и быть в нынешних условиях не может, Фронин, по рассказам коллег, с которыми побеседовала «Новая-Европа», остается профессиональным журналистом и «приличным человеком». Так что колонки Павла Басинского, культурного отдела или экономиста Якова Миркина про то, как жить, «когда вас никто не любит», — это еще и до некоторой степени отдушина для тех, кто, вероятно, и хотел бы что-то сказать, но не может этого сделать. И опять-таки удивительна судьба разных менеджеров: Фронина, который пытается сделать что-то в государственных рамках, и того же Владимира Сунгоркина (глава «Комсомольской правды», умер в прошлом году), который решительно увел свое издание в пропаганду войны задолго до полномасштабного вторжения. Нынешний редактор — правая рука Сунгоркина Олеся Носова — довела ненависть ко всему иному в издании почти до совершенства.

Может показаться, что эту разницу между сортами пропаганды и не стоит обсуждать. Однако именно эти тонкие различия и полутона показывают, что общество войны совершенно не монолитно, как это пытаются представить Кремль и наиболее одиозные представители его информационных войск. И в будущем, когда, продолжая мысль Павла Басинского, россиянам вновь придется пересобирать свое общество, такие детали могут стать частью его нового фундамента. Правда, со стороны кажется, что надежды на это не очень много: интеллигентская дискуссия для нынешнего «актива» в России — признак слабости и потенциального «предательства». Хотя в целом именно здравого смысла пропаганда и боится больше всего.

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