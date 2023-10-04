Сибирью ограничиваться не стоит
- Иван Яковина
- 4.10.2023, 19:28
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Как украинцы поддержали Симоньян.
Впервые наблюдаю на разных форумах, сайтах и в соцсетях полную и всеобщую поддержку Маргарите Симоньян со стороны украинских пользователей.
Речь, конечно, о ее инициативе взорвать над Россией термоядерную бомбу.
Многие комментаторы полагают, что Сибирью в таком деле ограничиваться не следует, и для пущей наглядности надо взорвать такую бомбу над Москвой или даже непосредственно над местом жительства означенной Маргариты на Рублевке. Все равно, по ее словам, ничего страшного не случится.
В России же ее заподозрили в работе на США и предположили, что Госдепартамент с ЦРУ уже отгрузили ей ящик консервированной бобрятины за столь оригинальное предложение.
Иван Яковина, Facebook