Белорусским айтишникам массово рассылают повестки 4.10.2023, 19:46

Им предлагают заново пройти медкомиссию.

Белорусам приходят повестки с предложением повторно пройти медицинскую комиссию. Своими историями с devby.io поделились несколько IT-специалистов.

Все имена в материале изменены.

25-летнему Василию повестка пришла еще в конце июля. Прямо на работу в IT-компанию. До этого звонили на мобильный, но он не поднимал трубку (молодой человек поясняет, что в принципе не общается с теми, кто звонит с незнакомых номеров, исключение делает, только если ждет курьера).

— Позвали пройти медицинское переосвидетельствование. Хотя еще два года назад мне дали «военник»: в графе, где обычно ставят дату следующей повторной медкомиссии (в зависимости от диагноза), было написано «без переосвидетельствования». Я был признан негодным к службе в мирное время из-за высокой миопии (близорукости) -6,5 на оба глаза.

Я спокойно пошел, потому что думал, что буду не годен по здоровью. Но бам — оказалось, что теперь я годен при -7. Скоро заберут служить.

На вопрос, пойдет ли Василий служить в армию, он отвечает утвердительно.

— Есть ряд вещей, которые выше меня, и чтобы реализовать свои планы в будущем, к сожалению, я не стану убегать.

При этом молодой человек уверен: на его здоровье служба в армии вряд ли скажется положительно (проблемы, из-за которых ранее он не был годен, не исчезли), на его работе — тоже. Сейчас он на бенче и опасается, что через год ему сложно будет трудоустроиться.

27-летний (на момент получения повестки ему было 26) Дмитрий сообщает, что повестка пришла по месту прописки. Около пяти лет назад молодой человек прошел медкомиссию — зафиксировали сколиоз и кифоз третьей степени.

— В прошлый раз врач говорил, что со сколиозом, как у меня, служить можно, но с кифозом — нет. Я решил свериться с инструкцией, вдруг что-то изменилось. И надо же — я годен. А спина почему-то болит, вот незадача.

Собеседник говорит, что взял большой отпуск — и поехал отдохнуть, а заодно отпраздновать 27-летие на море. На медкомиссию по возвращении он не ходил.

Devby.io также написали два читателя, которые не подпадают под призыв на срочную службу. Их позвали на сверку данных.

25-летний Вячеслав (в звании ефрейтора после срочной службы) рассказал, что ему на работу позвонили из военкомата еще в двадцатых числах сентября.

— Как мне потом объяснили, меня попросили приехать в конкретный день к 9.00 с военным билетом — но это, типа, не сборы, а «какие-то занятия».

Так совпало, что Вячеслав тоже был в отпуске, поэтому мероприятие пропустил. Он говорит, что продолжения история пока не получила — ему не звонили, повесток больше не присылали.

47-летний Лев (офицер запаса после военной кафедры, в армии никогда не служил) сообщил, что ему тоже пришла на днях повестка с требованием явиться «для сверки данных». Такая же бумажка приходила и полгода, и год назад, но в этой, в отличие от предыдущих, «были перечислены документы, которые нужно принести». К сожалению, узнать, ходил ли он на сверку, не удалось — он больше не отвечает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».