закрыть
4 октября 2023, среда, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусским айтишникам массово рассылают повестки

  • 4.10.2023, 19:46
Белорусским айтишникам массово рассылают повестки

Им предлагают заново пройти медкомиссию.

Белорусам приходят повестки с предложением повторно пройти медицинскую комиссию. Своими историями с devby.io поделились несколько IT-специалистов.

Все имена в материале изменены.

25-летнему Василию повестка пришла еще в конце июля. Прямо на работу в IT-компанию. До этого звонили на мобильный, но он не поднимал трубку (молодой человек поясняет, что в принципе не общается с теми, кто звонит с незнакомых номеров, исключение делает, только если ждет курьера).

— Позвали пройти медицинское переосвидетельствование. Хотя еще два года назад мне дали «военник»: в графе, где обычно ставят дату следующей повторной медкомиссии (в зависимости от диагноза), было написано «без переосвидетельствования». Я был признан негодным к службе в мирное время из-за высокой миопии (близорукости) -6,5 на оба глаза.

Я спокойно пошел, потому что думал, что буду не годен по здоровью. Но бам — оказалось, что теперь я годен при -7. Скоро заберут служить.

На вопрос, пойдет ли Василий служить в армию, он отвечает утвердительно.

— Есть ряд вещей, которые выше меня, и чтобы реализовать свои планы в будущем, к сожалению, я не стану убегать.

При этом молодой человек уверен: на его здоровье служба в армии вряд ли скажется положительно (проблемы, из-за которых ранее он не был годен, не исчезли), на его работе — тоже. Сейчас он на бенче и опасается, что через год ему сложно будет трудоустроиться.

27-летний (на момент получения повестки ему было 26) Дмитрий сообщает, что повестка пришла по месту прописки. Около пяти лет назад молодой человек прошел медкомиссию — зафиксировали сколиоз и кифоз третьей степени.

— В прошлый раз врач говорил, что со сколиозом, как у меня, служить можно, но с кифозом — нет. Я решил свериться с инструкцией, вдруг что-то изменилось. И надо же — я годен. А спина почему-то болит, вот незадача.

Собеседник говорит, что взял большой отпуск — и поехал отдохнуть, а заодно отпраздновать 27-летие на море. На медкомиссию по возвращении он не ходил.

Devby.io также написали два читателя, которые не подпадают под призыв на срочную службу. Их позвали на сверку данных.

25-летний Вячеслав (в звании ефрейтора после срочной службы) рассказал, что ему на работу позвонили из военкомата еще в двадцатых числах сентября.

— Как мне потом объяснили, меня попросили приехать в конкретный день к 9.00 с военным билетом — но это, типа, не сборы, а «какие-то занятия».

Так совпало, что Вячеслав тоже был в отпуске, поэтому мероприятие пропустил. Он говорит, что продолжения история пока не получила — ему не звонили, повесток больше не присылали.

47-летний Лев (офицер запаса после военной кафедры, в армии никогда не служил) сообщил, что ему тоже пришла на днях повестка с требованием явиться «для сверки данных». Такая же бумажка приходила и полгода, и год назад, но в этой, в отличие от предыдущих, «были перечислены документы, которые нужно принести». К сожалению, узнать, ходил ли он на сверку, не удалось — он больше не отвечает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников, «Крым. Реалии»
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров