Минчанка с сыном за месяц отдали мошенникам 260 тысяч рублей 3 4.10.2023, 20:04

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Женщине предложили «инвестировать в криптовалюту».

Жительница Минска, пытаясь заработать на бирже вместе с сыном потеряла 260 тысяч белорусских рублей. Подробности сообщили в Следственном комитет.

Установлено, что сначала 56-летняя минчанка состояла в телеграм-канале предпринимателей, которые помогали друг другу в продвижении бизнеса. А в мае 2023-го в сообщество попал еще один пользователь. Фигурант стал писать минчанке личные сообщения на разные темы, а потом, похвалившись, что много зарабатывает, предложил инвестировать в криптовалюту. Женщина, долго не думая, зарегистрировалась на бирже, которую ей посоветовал криптовалютчик.

После регистрации белоруска должна была покупать электронную валюту на официальной платформе и переводить на свой виртуальный счет. Баланс рос на определенный процент в зависимости от внесенной суммы-инвестиции. Растущим цифрам женщина доверяла и пополняла счет на все большие суммы.

Но мошенник не остановился и добавил фигуранту еще в «тайный чат» всего с 16-ю пользователями. Одна из подписчиц расхваливала якобы сайт криптобиржи, где уже «зарабатывала» минчанка, но предложила еще больше обогатиться - выводить деньги через специальный обменник, минуя официальные торги. Пропуск в спецобменник можно было получить через заявку в банк с аккаунта в мессенджере, и минчанка попалась и на этот крючок.

- Потерпевшая выполнила все условия, и даже съездила в Москву, чтобы пополнить свой счет на крупную сумму, - рассказали в СК.

Кроме того, пока виртуальный доход постоянно рос, она предложила и своему сыну такой заработок. Молодой человек также пополнил виртуальные счета.

Но когда мошенники заметили, что белоруска больше не пополняет баланс, они позвонили и уточнили, не осталось ли у нее еще денег или драгоценностей. И когда она сказала, что ничего больше нет, ей в ответ рассмеялись и бросили трубку. Тут же все ее аккаунты заблокировали и из сообщества удалили.

Потерпевшая с сыном всего за месяц перечислили мошенникам свыше 260 тысяч белорусских рублей.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси).

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