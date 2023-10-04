Вместо Воронежа Александр Кочетков

4.10.2023, 20:28

Александр Кочетков

Как российская глупость стала одним из ресурсов украинской победы.

Вместо Воронежа Кремль решил разбомбить Новосибирск? Интересно, очень интересно. Вдохновляет.

Считаю, что Маргарита Симоньян заслуживает какую-то почетную грамоту от ГУР - «за добровольное содействие в диверсионной работе». Потому что ее весьма перспективная публичная идея взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, чтобы напугать НАТО, подтолкнет тамошних жителей отделиться от взбалмошной Москвы и возродить бывшую Сибирскую республику.

Эта Симоньян является главой «Раша Тудей» - официального рупора России. Но важнее, что она тупая, как устрица, и не знает даже, что свет распространяется по прямой, а Земля имеет форму шара. Она убеждена, что электромагнитный импульс (ЕМІ) от термоядерного взрыва выведет из строя все электронные системы в странах НАТО, а недоимперия почему-то не пострадает. Но если Кремль пойдет на подобное глупость, то все получится наоборот.

Поскольку Земля круглая, а ЕМІ движется прямолинейно, то повреждения электроники, транспорта, связи, энергетики произойдут на расстоянии нескольких сотен километров. То есть, в России. А стране НАТО окажутся за горизонтом.

Более того. Еще со времен «холодной войны» на Западе важные системы защищены от ЕМІ, в частности, с помощью экранирования. В отличие от недоимперии.

Понятно, что Симоньян - эталонная напыщенная (неценз. - ред), и несет что, чувствуя, что так или иначе, но расплата придет. Однако тот, кто держит дуру на ответственной публичной должности — сам дурак, каких поискать. И так далее по вертикали власти.

Эта руководящая русская глупость и является одним из ресурсов нашей победы. Предвидя реакцию читателей, сразу соглашаюсь, что у многих украинских чиновников с образованием и эрудицией тоже не все в порядке. А ведь разрушать собственную страну оружием массового уничтожения у нас никто не предлагает.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

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