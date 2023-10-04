«Алло, вы что творите?» 4.10.2023, 21:04

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Украинская разведка опубликовала перехват нервного срыва российского комбата.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват телефонного разговора высокопоставленного российского оккупанта - командира батальона из 1-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ.

«Алло, вы что творите, (...)? Слышь, вы там свои сопли подберите! Вы что там е**нутые,(...)? Вас вся вселенная слышит, включая командующего и всю бригаду, которые тут есть! Вы тут свои сопли распустили! Все задачу выполняют, все бригады уже вперед двинулись, уже результаты есть! (...) Вы когда задачу начнете выполнять, нах? (...) Вы вообще них*я не делаете, кроме как ноете в эфир! То вы, б**дь, с группами связь не можете найти, то у вас «Мавики» (беспилотники - ред.) не летят, то еще какая-то проблема! (...) Стряхните башкой своей и начните работать! Все, с**а, летают! А мы опять не можем ни**я, б**дь! Стоим вторые сутки! У нас то одно, то второе», - кричал российский офицер.

Осторожно, нецензурная лексика

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