ВСУ мощно продвинулись на Бахмутском направлении
- 4.10.2023, 21:14
- 1,554
Оккупанты потеряли много техники.
Украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении и уничтожили кучу российской техники. Об этом заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире «Эспрессо».
Защитники Украины смогли продвинуться на несколько сотен метров. Тяжелые бои продолжаются в районе Андреевки и железной дороги. Там очень заминирована территория, оккупанты бросили туда все резервы.
«На Бахмутском направлении ситуация адская и сложная, но контролируемая. Натиск со стороны РФ неистовый. Украинские военные удержали позиции и даже продвинуться на несколько сотен метров вперед», — сказал Евлаш.
Российские оккупанты 80 раз обстреляли Макеевку. Именно там россияне пытаются прорваться.
«Ранее они применяли подобную тактику вблизи Новоегоровки, где аналогичные попытки врага были остановлены украинскими военными», — отметил спикер.
ВСУ уничтожили технику на Бахмутском направлении:
две самоходные пушки «Пион»;
РСЗО «Град»;
шесть пушек Д-30;
одна пушка Д-20;
три «Мста-Б»;
САУ «Нона-С»;
«Гвоздика»,
пять авто;
четыре склада с боеприпасами;
дроны FPV;
три БПЛА «Ланцет»;
три БПЛА Zala.