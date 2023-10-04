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ВСУ мощно продвинулись на Бахмутском направлении

  • 4.10.2023, 21:14
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ВСУ мощно продвинулись на Бахмутском направлении

Оккупанты потеряли много техники.

Украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении и уничтожили кучу российской техники. Об этом заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире «Эспрессо».

Защитники Украины смогли продвинуться на несколько сотен метров. Тяжелые бои продолжаются в районе Андреевки и железной дороги. Там очень заминирована территория, оккупанты бросили туда все резервы.

«На Бахмутском направлении ситуация адская и сложная, но контролируемая. Натиск со стороны РФ неистовый. Украинские военные удержали позиции и даже продвинуться на несколько сотен метров вперед», — сказал Евлаш.

Российские оккупанты 80 раз обстреляли Макеевку. Именно там россияне пытаются прорваться.

«Ранее они применяли подобную тактику вблизи Новоегоровки, где аналогичные попытки врага были остановлены украинскими военными», — отметил спикер.

ВСУ уничтожили технику на Бахмутском направлении:

две самоходные пушки «Пион»;

РСЗО «Град»;

шесть пушек Д-30;

одна пушка Д-20;

три «Мста-Б»;

САУ «Нона-С»;

«Гвоздика»,

пять авто;

четыре склада с боеприпасами;

дроны FPV;

три БПЛА «Ланцет»;

три БПЛА Zala.

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