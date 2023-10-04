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NASA планирует построить дома на Луне

  • 4.10.2023, 21:38
NASA планирует построить дома на Луне

Уже к 2040 году.

Ученые космического агентства NASA планируют построить дома на Луне в ближайшие 17 лет, сейчас они начали работу со строительными технологическими фирмами и космическими архитекторами, пишет New Voice.

Согласно плану, в качестве строительных материалов ученые используют лунную пыль и каменную крошку, чтобы создать бетон для первых сооружений на Луне.

«Мы находимся в решающем моменте, и в некотором смысле это похоже на последовательность мечтаний», — сказала New York Times директор по развитию технологий NASA Ники Веркхайзер.

Лунная пыль очень тонкая и кружит над поверхностью планеты.

Она токсична и абразивна, но если на земле можно построить дома, используя найденный здесь грунт и минералы, исследователи надеются сделать то же самое в космосе.

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