СМИ: ВСУ завершают крупную операцию в районе Новопрокоповки 4.10.2023, 21:45

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Оккупантам не удалось отбить утраченные позиции.

Согласно поступающей информации подразделения украинской армии завершают операцию по освобождению Новопрокоповки, зачищая остатки российских военных на юге населенного пункта.

Российская армия попыталась отбить утраченные позиции, однако их штурм с двух сторон получился плохо скоординированным и провалился. Об этом на своем сайте пишет австрийский военный аналитик Том Купер.

«Как выяснилось через несколько часов после того, как я вчера заполнил свой отчет, вчера российские ВДВ начали «тотальное» контрнаступление на флангах украинского «выступа» между Работино и Вербовое. Запад (Работино - Новопрокоповка): 104-я ВДВ/76-я дивизия ВДВ + 70-я мср + 1429-я мср. Восток (Вербовое - Новофедоровка): 247-я дивизия ВДВ/7-я дивизия ВДВ + 22-й спецназ. Очевидная цель - «отрезать» эту выпуклость», - пишет он. Примечательно, что отмеченные части российской армии, кроме 70-й МСР, принадлежат «стратегическому резерву», а не 58-й САА.

Таким образом, Купер намекает, что резервы россиян заканчиваются. Более того, по его словам, у россиян нет шансов вернуть потерянные позиции. «Я думаю: да, бои идут (и будут) тяжелые, но добиться успеха не получится, в том числе и потому, что клещевая атака оказалась плохо скоординированной: западные контратаки пришлись на Работино и Новопрокоповку, а восточные пошли в направлении Малая Токмачка. Более того, некоторые даже сообщают, что контратака уже была отбита и русские сдались, и что к вечеру ВСУ «вернулись» к завершению освобождения Новопрокоповки (есть слухи, что они очищают последние русские очаги сопротивления на юге, по состоянию на сегодняшнее утро).

Судя по всему, 47-й и 116-й мехи даже не «прекратили» движение по двум противотанковым рвам. Предполагаю (не только я, но и войска ВСУ на выступе), что это «очередная ситуация в Клещеевке» или что русские пытаются выиграть время для чего-то – хотя мы не уверены, для чего: возможно, для прикрытия отхода уничтоженных частей 19-й и 42-й МСД и ВДВ, или они хотят улучшить оборонительные рубежи южнее» - пишет он.

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