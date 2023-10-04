Головченко помешал коррупционной схеме Лукашенко? 4.10.2023, 21:54

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Роман Головченко

Диктатор хочет озолотить кого-то на калийных удобрениях.

На совещании 3 октября прозвучали такие нотки, которые позволяют сделать вывод, что у Александра Лукашенко есть идея о необходимости продавать все белорусские удобрения через посредничество какой-то одной структуры, а премьера Романа Головченко Лукашенко упрекнул в недоговороспособности.

«С какой эффективностью мы работаем на калийном рынке? Особенно по дебиторской задолженности? Мы производим не только калийные удобрения, но и азотные и фосфорные […].

Когда-то мы замахивались, что создадим единую мощную компанию, которая будет заниматься.

Это, Роман Александрович [Головченко], так в вашем правительстве и утонула идея. Все нам что-то мешает. Может, не только вам.

Нужно двигаться, не стоять на месте, в том числе в организации продаж, в первую очередь — в организации продаж. […]

Кому-то не хочется, или еще какие-то вопросы мешают?» — выступил вчера Лукашенко на экономическом совещании со своими чиновниками.

Ранее «бизнесмены удачи», близкие к семье Лукашенко, монетизировали свои связи через привилегированный доступ к ресурсам и востребованной продукции, среди которых были, в частности, нефтепродукты и продукция машиностроения, пишет «Наша Нива».

Среди прочих, Юрий Чиж и Николай Воробей получали доступ к дешевой продукции государственных предприятий и перепродавали ее по схеме консигнаций, оставляя у себя часть — иногда большую — прибыли.

Монолог Лукашенко создает впечатление, что на фоне проблем с реализацией удобрений, в частности, с большой дебиторской задолженностью, он поддержал неизвестно чью идею о принуждении всех государственных производителей удобрений реализовывать свой товар через одну компанию.

Кто будет стоять во главе этой компании или кто будет ее контролировать, в эфире не прозвучало.

Ранее Александр Лукашенко пускал в калийную сферу приближенного к себе российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Шла ли в этом случае речь о том самом Гуцериеве, из контекста неясно. Ясно только, что дошедшее до Лукашенко предложение пытался на этапе подготовки торпедировать премьер-министр Роман Головченко.

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