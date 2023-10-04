Минчанина уволили одним днем
- 4.10.2023, 22:18
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Это вообще законно?
С мая по август 30-летний Юрий работал в кальянной в Минске, контракт должен был закончиться только в следующем году. Но трудовые отношения пришлось разорвать, причем очень быстро. Мы узнали у юриста, может ли работодатель разорвать контракт в один день и как при этом защищаться работникам, пишет onliner.by.
— Я работал кальянным мастером и справлялся со всеми обязанностями, — рассказывает парень. — Из косяков были опоздания на пару минут, но это не критично, особенно когда заведение уже открыто и я прихожу во вторую смену.
Однажды я опаздывал на две минуты, предупредил всех в общем чате. А по приходе администратор мне говорит: «Ты вообще должен был быть не в 12, а в 11:30, чтобы подготовиться к смене». Все, что мне надо сделать до работы, — это включить плитку, делается это оперативно.
В итоге молодой человек скинул администратору скрин документа, где написано, что заведение открывается в двенадцать. Это явно не понравилось руководителю, он доложил о случившемся учредителю.
— Тот не особенно беспокоится о людях, в июле он уволил одним днем всех сотрудников в другом учреждении. На следующий день я проснулся и увидел сообщение в общей группе, что меня уволили. На работу сказали не выходить. Единственное, попросили подписать заявление по соглашению сторон.
Сначала Юрий злился и хотел идти в суд, но потом остыл. Побоялся, что у руководителя много связей и что он больше нигде не сможет устроиться в сфере общепита.
— Очень жаль, что никто не захотел разобраться в ситуации, поговорить со мной, оставить смены хотя бы до конца месяца.
Сейчас у молодого человека все хорошо, он нашел новую работу.
Что говорит юрист?
В данной ситуации нам помогает разобраться юрист Татьяна Ревинская. Она подчеркивает, что трудовой договор может быть прекращен только на основаниях, предусмотренных Трудовым кодексом:
соглашение сторон (статья 37);
истечение срока действия срочного трудового договора;
расторжение трудового договора по желанию (статья 40), или по требованию работника (статья 41), или по инициативе нанимателя (статья 42);
перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или переход на выборную должность служащего;
отказ работника от работы при наличии определенных условий;
обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 44);
расторжение трудового договора с предварительным испытанием (статья 29).
— Для каждого из оснований предусмотрен определенный порядок расторжения договора, в том числе соблюдение норм о сроках. Так, исходя их описанной ситуации и анализа оснований расторжения, трудовой договор мог быть прекращен на следующий день только при достижении согласия между работником и нанимателем, — рассказывает юрист.
При нарушении условий и порядка прекращения трудового договора работник имеет право обратиться с заявлением в суд о восстановлении на работе (ст. 241 ТК). При этом придется доказать факт принуждения нанимателя к написанию заявления о расторжении договора по соглашению сторон.
Татьяна Ревинская напоминает, что обратиться в суд можно только в течение месяца с даты расторжения трудового договора. Если обратиться позже, в суде придется объяснять такую задержку по срокам.