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Минчанина уволили одним днем

  • 4.10.2023, 22:18
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Минчанина уволили одним днем

Это вообще законно?

С мая по август 30-летний Юрий работал в кальянной в Минске, контракт должен был закончиться только в следующем году. Но трудовые отношения пришлось разорвать, причем очень быстро. Мы узнали у юриста, может ли работодатель разорвать контракт в один день и как при этом защищаться работникам, пишет onliner.by.

— Я работал кальянным мастером и справлялся со всеми обязанностями, — рассказывает парень. — Из косяков были опоздания на пару минут, но это не критично, особенно когда заведение уже открыто и я прихожу во вторую смену.

Однажды я опаздывал на две минуты, предупредил всех в общем чате. А по приходе администратор мне говорит: «Ты вообще должен был быть не в 12, а в 11:30, чтобы подготовиться к смене». Все, что мне надо сделать до работы, — это включить плитку, делается это оперативно.

В итоге молодой человек скинул администратору скрин документа, где написано, что заведение открывается в двенадцать. Это явно не понравилось руководителю, он доложил о случившемся учредителю.

— Тот не особенно беспокоится о людях, в июле он уволил одним днем всех сотрудников в другом учреждении. На следующий день я проснулся и увидел сообщение в общей группе, что меня уволили. На работу сказали не выходить. Единственное, попросили подписать заявление по соглашению сторон.

Сначала Юрий злился и хотел идти в суд, но потом остыл. Побоялся, что у руководителя много связей и что он больше нигде не сможет устроиться в сфере общепита.

— Очень жаль, что никто не захотел разобраться в ситуации, поговорить со мной, оставить смены хотя бы до конца месяца.

Сейчас у молодого человека все хорошо, он нашел новую работу.

Что говорит юрист?

В данной ситуации нам помогает разобраться юрист Татьяна Ревинская. Она подчеркивает, что трудовой договор может быть прекращен только на основаниях, предусмотренных Трудовым кодексом:

соглашение сторон (статья 37);

истечение срока действия срочного трудового договора;

расторжение трудового договора по желанию (статья 40), или по требованию работника (статья 41), или по инициативе нанимателя (статья 42);

перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или переход на выборную должность служащего;

отказ работника от работы при наличии определенных условий;

обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 44);

расторжение трудового договора с предварительным испытанием (статья 29).

— Для каждого из оснований предусмотрен определенный порядок расторжения договора, в том числе соблюдение норм о сроках. Так, исходя их описанной ситуации и анализа оснований расторжения, трудовой договор мог быть прекращен на следующий день только при достижении согласия между работником и нанимателем, — рассказывает юрист.

При нарушении условий и порядка прекращения трудового договора работник имеет право обратиться с заявлением в суд о восстановлении на работе (ст. 241 ТК). При этом придется доказать факт принуждения нанимателя к написанию заявления о расторжении договора по соглашению сторон.

Татьяна Ревинская напоминает, что обратиться в суд можно только в течение месяца с даты расторжения трудового договора. Если обратиться позже, в суде придется объяснять такую задержку по срокам.

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