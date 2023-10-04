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Стало известно, где пройдет чемпионат мира по футболу в 2030 году

  • 4.10.2023, 23:55
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Стало известно, где пройдет чемпионат мира по футболу в 2030 году

ЧМ впервые в истории пройдет на трех континентах.

Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдет на трех континентах, сообщается на сайте FIFA.

Совет FIFA утвердил Марокко, Португалию и Испанию основными хозяевами чемпионата мира 2030 года по футболу. Кроме того, три матча турнира пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, который в 1930 году принял Уругвай.

«В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. Совет ФИФА, представляющий весь мир футбола, единогласно согласился отпраздновать столетие чемпионата мира по футболу, который в первый раз был проведен в Уругвае в 1930 году, самым подходящим образом. В результате празднование пройдет в Южной Америке. И три южноамериканские страны — Уругвай, Аргентина и Парагвай — организуют по одному матчу чемпионата мира по футболу 2030 года. Первый из этих трех матчей, конечно же, будет сыгран на стадионе, где все началось, — „Сентенарио“ в Монтевидео», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Таким образом, чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдет на трех континентах — в Европе, Африке и Южной Америке.

Напомним, чемпионат мира 2026 года по футболу пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. Матчи примут 16 городов. На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 сборных вместо 32-х.

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