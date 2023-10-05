«Узнав, что я прибыл из России, он резко изменил выражение лица» 5.10.2023, 11:59

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Шокированный российский турист рассказал, как его унизил таксист в Турции.

Российских туристов продолжают «обижать» в Турции. Один из путешественников, прилетевший в Стамбул из РФ, выслушал от таксиста, что иностранец думает о россиянах, а в конце еще и заплатил за это вдвое больше, чем должен был.

Сознательный водитель ободрал россиянина, да еще пригрозил ему полицией в случае отказа от оплаты услуги. Шокированный путешественник молча заплатил завышенную сумму и побежал жаловаться своим согражданам на туристическом форуме, пишет obozrevatel.com.

Россиянин решил воспользоваться такси, ожидая заплатить не более тысячи рублей, однако в пути счет за поездку резко увеличился вдвое, когда опрометчивый турист выдал свое место рождения.

Таксист не растерялся и заставил пассажира всю дорогу выслушивать, что народ России – «ужасные нелюди». Возмущенный, но молчаливый россиянин не решился подать голос вплоть до конца поездки.

«Узнав, что я прибыл из России, он резко изменил выражение лица и начал читать нравоучения о том, какие же мы все-таки ужасные изверги», – пожаловался гражданин страны, устроившей геноцид в Украине.

Напоследок водитель решил еще раз унизить россиянина. Таксист выставил ему счет на 600 турецких лир, хотя счетчик показывал сумму примерно в 260 турецких лир.

На вопрос, откуда взялась такая разница, турок ответил, что для россиян действует другой тариф, а в случае отказа платить угрожал вызвать полицию.

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