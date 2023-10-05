HIMARS точным ударом превратил вражескую САУ «Пион» в металлолом 1 5.10.2023, 12:34

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Фантастические кадры с высоты птичьего полета.

Бойцы Восточного оперативно-территориальное объединения Нацгвардии «Спартан» продемонстрировали потрясающую работу по уничтожению тяжелой техники противника. На этот раз украинские защитники превратили в груду металлолома самоходную пушку 2С7 «Пион», показав ее последние минуты с высоты птичьего полета.

Фантастические кадры опубликованы на YouTube-канале подразделения. Бойцы умело применили артиллерийский комплекс HIMARS, предоставленный американскими партнерами.

«3 октября около 11:00 подразделением аэроразведки 3 бригады оперативного назначения «Спартан» было установлено месторасположение вражеской САУ 2С7 «Пион». В результате корректировки и предоставленных целеуказаний, Силами обороны было нанесено огневое поражение по цели с помощью артиллерийской системы «HIMARS», в результате удара самоходная артиллерийская установка противника была уничтожена", – доложили в Нацгвардии.

Самоходная пушка большой мощности 2С7 «Пион» предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км. Численность экипажа до 7 человек.

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