закрыть
5 октября 2023, четверг, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS точным ударом превратил вражескую САУ «Пион» в металлолом

1
  • 5.10.2023, 12:34
  • 2,198
HIMARS точным ударом превратил вражескую САУ «Пион» в металлолом

Фантастические кадры с высоты птичьего полета.

Бойцы Восточного оперативно-территориальное объединения Нацгвардии «Спартан» продемонстрировали потрясающую работу по уничтожению тяжелой техники противника. На этот раз украинские защитники превратили в груду металлолома самоходную пушку 2С7 «Пион», показав ее последние минуты с высоты птичьего полета.

Фантастические кадры опубликованы на YouTube-канале подразделения. Бойцы умело применили артиллерийский комплекс HIMARS, предоставленный американскими партнерами.

«3 октября около 11:00 подразделением аэроразведки 3 бригады оперативного назначения «Спартан» было установлено месторасположение вражеской САУ 2С7 «Пион». В результате корректировки и предоставленных целеуказаний, Силами обороны было нанесено огневое поражение по цели с помощью артиллерийской системы «HIMARS», в результате удара самоходная артиллерийская установка противника была уничтожена", – доложили в Нацгвардии.

Самоходная пушка большой мощности 2С7 «Пион» предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км. Численность экипажа до 7 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип