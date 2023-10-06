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Симоньян снова села в лужу

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 6.10.2023, 10:02
  • 4,620
Симоньян снова села в лужу
Маргарита Симоньян

То ли зарвалась Марго, то ли подкосили украинские беспилотники и армянские проклятья.

Симоньян второй раз за неделю села в лужу.

Сначала призвала к ядерному взрыву над Сибирью, «словив хейт» даже патриотов и получив петицию с требованием привлечь ее к ответственности.

А сегодня спущенная с кремлевской цепи на Пашиняна и Армению глава RT оплошала уже перед «Начальником», который осадил ее, а муженька как бы в шутку назвал «экстремистом».

Потому что лишь один человек в РФ имеет право на такие заявления. И не дело медийной обслуги решать где, когда и что взрывать.

Или указывать главковерху, чтобы он шел на Одессу или вышел к Херсону.

Или на публике в присутствии Самого (а не у себя в медиапомойке) поливать грязью его партнера, с которым у него какой-никакой, а дипломатический контакт (пусть Путин сам его ненавидит и мечтает скинуть).

То ли зарвалась Марго, то ли подкосили украинские беспилотники и армянские проклятья. То ли фото Пашиняна с Зеленским в Гранаде. Но еще несколько таких факапов, и из генерала пропаганды могут разжаловать обратно в рядового корреспондента ТРК «Краснодар».

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