Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет 11 7.10.2023, 18:10

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Один из них — макароны.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты при здоровом рационе помогают поддерживать здоровье и обладают омолаживающим эффектом. Об этом сообщается на сайте газеты «Вечерняя Москва».

По ее словам, макароны твердых сортов, овсянка, морепродукты, хлеб со злаками, кисломолочная продукция и витаминные комплексы являются продуктами, которые позволяют как можно дольше оставаться молодым.

Диетолог посоветовала в течение дня разбавлять приемы пищи свежими овощами и фруктами.

Соломатина подчеркнула, что необходимо ограничивать себя в употреблении кондитерских изделий, газировки с сахаром, мяса, а также продуктов с вредными маслами.

Эксперт добавила, что неправильное питание у людей старше 50 лет может привести к ожирению, атеросклерозу, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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