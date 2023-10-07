закрыть
7 октября 2023, суббота, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

11
  • 7.10.2023, 18:10
  • 3,886
Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

Один из них — макароны.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты при здоровом рационе помогают поддерживать здоровье и обладают омолаживающим эффектом. Об этом сообщается на сайте газеты «Вечерняя Москва».

По ее словам, макароны твердых сортов, овсянка, морепродукты, хлеб со злаками, кисломолочная продукция и витаминные комплексы являются продуктами, которые позволяют как можно дольше оставаться молодым.

Диетолог посоветовала в течение дня разбавлять приемы пищи свежими овощами и фруктами.

Соломатина подчеркнула, что необходимо ограничивать себя в употреблении кондитерских изделий, газировки с сахаром, мяса, а также продуктов с вредными маслами.

Эксперт добавила, что неправильное питание у людей старше 50 лет может привести к ожирению, атеросклерозу, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин