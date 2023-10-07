Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет11
- 7.10.2023, 18:10
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Один из них — макароны.
Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты при здоровом рационе помогают поддерживать здоровье и обладают омолаживающим эффектом. Об этом сообщается на сайте газеты «Вечерняя Москва».
По ее словам, макароны твердых сортов, овсянка, морепродукты, хлеб со злаками, кисломолочная продукция и витаминные комплексы являются продуктами, которые позволяют как можно дольше оставаться молодым.
Диетолог посоветовала в течение дня разбавлять приемы пищи свежими овощами и фруктами.
Соломатина подчеркнула, что необходимо ограничивать себя в употреблении кондитерских изделий, газировки с сахаром, мяса, а также продуктов с вредными маслами.
Эксперт добавила, что неправильное питание у людей старше 50 лет может привести к ожирению, атеросклерозу, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям.