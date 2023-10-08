Израиль бьет по позициям террористов и с воздуха, и с моря
- 8.10.2023, 22:03
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ЦАХАЛ наносит удар по сектору Газа.
Вечером 8 октября ЦАХАЛ почти беспрерывно атакует позиции террористов в секторе Газа и с воздуха, и с моря, пишет сайт «Детали».
Около 50 истребителей ВВС атаковали около 120 целей в районе Бейт-Ханун, в три захода. Были сброшены десятки тонн боеприпасов. Всего с начала войны израильская авиация поразила 800 целей в секторе Газа.
«Район Бейт-Ханун служит террористическим гнездом для ХАМАСа, откуда осуществляется множество атак против Израиля, в том числе и боевых действий в последние дни», — сообщили в армейской пресс-службе.
עשרות מטוסי הקרב תקפו בשעות האחרונות בשלושה סבבים כ-120 מטרות ברחבי בית חאנון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023
בתקיפה הוטלו עשרות טונות של חימושים.
שכונת בית חאנון משמשת כקן טרור עבור חמאס וממנה יוצאות לפועל פעילויות רבות נגד ישראל, גם במסגרת הלחימה בימים האחרונים >> pic.twitter.com/MWKoFsNx7n
Также сегодня вечером ВВС разбомбили действующий террористический тоннель ХАМАСа, расположенный рядом с мечетью.
Авиация Израиля нанесла удар по зданию Национального исламского банка Палестины в Газе. Свидетелем обстрела стал корреспондент «Аль-Джазиры» Тарек Абу Аззум.
כלי שיט של צה"ל תקפו ביממה האחרונה, בעזרת חימוש מדוייק, מספר עמדות לחימה ששימשו את הכח הימי של ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/wOLnCJqx5r— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023
«Здание полностью сравняли с землей, без какого бы то ни было предупреждения», — возмущался он. Впрочем, судя по записи в «Фейсбуке» банка, сегодня он все равно не работал. Так что там не должно было быть ни работников, ни клиентов.
Также корабли ЦАХАЛа в минувшие сутки атаковали с помощью с помощью высокоточного оружия ряд боевых позиций, которые использовались военно-морскими силами террористической организации ХАМАС.