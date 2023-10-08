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Израиль бьет по позициям террористов и с воздуха, и с моря

  • 8.10.2023, 22:03
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Израиль бьет по позициям террористов и с воздуха, и с моря

ЦАХАЛ наносит удар по сектору Газа.

Вечером 8 октября ЦАХАЛ почти беспрерывно атакует позиции террористов в секторе Газа и с воздуха, и с моря, пишет сайт «Детали».

Около 50 истребителей ВВС атаковали около 120 целей в районе Бейт-Ханун, в три захода. Были сброшены десятки тонн боеприпасов. Всего с начала войны израильская авиация поразила 800 целей в секторе Газа.

«Район Бейт-Ханун служит террористическим гнездом для ХАМАСа, откуда осуществляется множество атак против Израиля, в том числе и боевых действий в последние дни», — сообщили в армейской пресс-службе.

Также сегодня вечером ВВС разбомбили действующий террористический тоннель ХАМАСа, расположенный рядом с мечетью.

Авиация Израиля нанесла удар по зданию Национального исламского банка Палестины в Газе. Свидетелем обстрела стал корреспондент «Аль-Джазиры» Тарек Абу Аззум.

«Здание полностью сравняли с землей, без какого бы то ни было предупреждения», — возмущался он. Впрочем, судя по записи в «Фейсбуке» банка, сегодня он все равно не работал. Так что там не должно было быть ни работников, ни клиентов.

Также корабли ЦАХАЛа в минувшие сутки атаковали с помощью с помощью высокоточного оружия ряд боевых позиций, которые использовались военно-морскими силами террористической организации ХАМАС.

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