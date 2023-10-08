Израиль бьет по позициям террористов и с воздуха, и с моря 8.10.2023, 22:03

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ЦАХАЛ наносит удар по сектору Газа.

Вечером 8 октября ЦАХАЛ почти беспрерывно атакует позиции террористов в секторе Газа и с воздуха, и с моря, пишет сайт «Детали».

Около 50 истребителей ВВС атаковали около 120 целей в районе Бейт-Ханун, в три захода. Были сброшены десятки тонн боеприпасов. Всего с начала войны израильская авиация поразила 800 целей в секторе Газа.

«Район Бейт-Ханун служит террористическим гнездом для ХАМАСа, откуда осуществляется множество атак против Израиля, в том числе и боевых действий в последние дни», — сообщили в армейской пресс-службе.

עשרות מטוסי הקרב תקפו בשעות האחרונות בשלושה סבבים כ-120 מטרות ברחבי בית חאנון.



בתקיפה הוטלו עשרות טונות של חימושים.



שכונת בית חאנון משמשת כקן טרור עבור חמאס וממנה יוצאות לפועל פעילויות רבות נגד ישראל, גם במסגרת הלחימה בימים האחרונים >> pic.twitter.com/MWKoFsNx7n — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023

Также сегодня вечером ВВС разбомбили действующий террористический тоннель ХАМАСа, расположенный рядом с мечетью.

Авиация Израиля нанесла удар по зданию Национального исламского банка Палестины в Газе. Свидетелем обстрела стал корреспондент «Аль-Джазиры» Тарек Абу Аззум.

כלי שיט של צה"ל תקפו ביממה האחרונה, בעזרת חימוש מדוייק, מספר עמדות לחימה ששימשו את הכח הימי של ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/wOLnCJqx5r — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023

«Здание полностью сравняли с землей, без какого бы то ни было предупреждения», — возмущался он. Впрочем, судя по записи в «Фейсбуке» банка, сегодня он все равно не работал. Так что там не должно было быть ни работников, ни клиентов.

Также корабли ЦАХАЛа в минувшие сутки атаковали с помощью с помощью высокоточного оружия ряд боевых позиций, которые использовались военно-морскими силами террористической организации ХАМАС.

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