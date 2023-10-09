закрыть
9 октября 2023, понедельник, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Reuters: ХАМАС годами обманывал Израиль, чтобы напасть

  • 9.10.2023, 10:45
  • 3,784
Reuters: ХАМАС годами обманывал Израиль, чтобы напасть

Для тренировок боевики построили макет поселения в Газе.

Палестинское исламистское движение ХАМАС в течение долгого времени готовилось к нападению на Израиль, используя «беспрецедентную тактику разведки», чтобы ввести страну в заблуждение. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в группировке.

По его словам, в то время как Израиль был убежден, что сдерживает ХАМАС, предоставляя экономические стимулы рабочим сектора Газа, боевики тренировались, учились и одновременно смогли убедить: «ХАМАС не готов к бою».

Близкий к движению террористов источник рассказал Reuters, что одним из самых ярких элементов подготовки было строительство макета израильского поселения в Газе, где они отрабатывали высадку военного десанта и тренировались проводить штурмы.

«Израиль, безусловно, видел их, но был убежден, что ХАМАС не хочет вступать в конфронтацию. ХАМАС смог создать целостный образ того, что он не готов к военной авантюре против Израиля», — заявил собеседник.

Как пишет агентство, ради хитрости в течение последних двух лет ХАМАС воздерживался от военных операций против Израиля, даже когда другая исламистская вооруженная группа Исламский джихад осуществила серию собственных нападений и ракетных обстрелов.

Такую «сдержанность» со стороны ХАМАСа публично критиковали и высмеивали его сторонники — также для того, чтобы Израиль думал, что террористов беспокоят экономические проблемы, а не война, заявил источник Reuters.

По его словам, многие главари ХАМАСа не знали об окончательном плане и конечной цели тренировок боевиков. Важной составляющей было не допустить утечки информации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин