Reuters: ХАМАС годами обманывал Израиль, чтобы напасть 9.10.2023, 10:45

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Для тренировок боевики построили макет поселения в Газе.

Палестинское исламистское движение ХАМАС в течение долгого времени готовилось к нападению на Израиль, используя «беспрецедентную тактику разведки», чтобы ввести страну в заблуждение. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в группировке.

По его словам, в то время как Израиль был убежден, что сдерживает ХАМАС, предоставляя экономические стимулы рабочим сектора Газа, боевики тренировались, учились и одновременно смогли убедить: «ХАМАС не готов к бою».

Близкий к движению террористов источник рассказал Reuters, что одним из самых ярких элементов подготовки было строительство макета израильского поселения в Газе, где они отрабатывали высадку военного десанта и тренировались проводить штурмы.

«Израиль, безусловно, видел их, но был убежден, что ХАМАС не хочет вступать в конфронтацию. ХАМАС смог создать целостный образ того, что он не готов к военной авантюре против Израиля», — заявил собеседник.

Как пишет агентство, ради хитрости в течение последних двух лет ХАМАС воздерживался от военных операций против Израиля, даже когда другая исламистская вооруженная группа Исламский джихад осуществила серию собственных нападений и ракетных обстрелов.

Такую «сдержанность» со стороны ХАМАСа публично критиковали и высмеивали его сторонники — также для того, чтобы Израиль думал, что террористов беспокоят экономические проблемы, а не война, заявил источник Reuters.

По его словам, многие главари ХАМАСа не знали об окончательном плане и конечной цели тренировок боевиков. Важной составляющей было не допустить утечки информации.

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