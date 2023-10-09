СМИ: ХАМАС угрожает казнить заложников, если Израиль продолжит атаки 9.10.2023, 21:01

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В плену у боевиков может быть более 100 заложников.

Террористы ХАМАС заявили, что будут казнить пленных израильтян, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит бомбардировки сектора Газа. Об этом пишет Al Jazeera.

Военизированное крыло исламистской группировки ХАМАС Аль-Кассам угрожает казнить одного заложника за каждый дальнейший необъявленный обстрел или «нападение» Израиля на мирных жителей в секторе Газа.

По данным израильского правительства, в плену у боевиков ХАМАС может быть более 100 заложников.

Всего в результате атаки боевиков ХАМАС в Израиле погибли 900 человек, более 250 из них — на музыкальном фестивале у границы с сектором Газа. В подконтрольном ХАМАС министерстве здравоохранения сектора Газа сообщают о 560 погибших.

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