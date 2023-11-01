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Владелица сети отелей в РФ шокировала антисемитским заявлением

  • 1.11.2023, 13:34
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Владелица сети отелей в РФ шокировала антисемитским заявлением

Евреев будут искать с помощью камер видеонаблюдения.

Антисемитизм в России набирает обороты. В Дагестане владелица сети мини-отелей и апартаментов Homestaging Лейла публично отказалась обслуживать представителей еврейского народа.

Видеообращение с антисемитским заявлением россиянка не постеснялась выложить на своем аккаунте в Instagram, передает dialog.ua.

Предпринимательница РФ заверила подписчиков, что намерена выселять евреев, если ей такие попадутся.

Она уточнила, что будет выявлять евреев с помощью камер видеонаблюдения, установленных в апартаментах, которые сдает.

«Мы не заселяем евреев. У меня 47 объектов в городе, и за всеми я следила тщательно! А теперь буду еще более тщательно следить. Во всех квартирах имеется камера. Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в наши квартиры. И даже если нас надурят, я посмотрю камеры и вычислю это, то я выселю его. Обязательно. Поверьте мне. Прекратите, пожалуйста, нас проверять на «Авито», спрашивая, сдаем ли мы квартиры евреям. Нет! Не сдаем!» - заявила россиянка.

Отметим, что волна антисемитизма прокатилась по России на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Оскорбительные заявления о евреях начали делать российские власти и СМИ, включая непосредственно диктатора Владимира Путина. Все это вылилось в еврейские погромы. Так, на Кавказе люди массово требуют выселить евреев, сжигают еврейские центры, врываются в отели, чтобы отыскать представителей еврейского народа и расправиться над ними. На днях тысячи дагестанцев захватили аэропорт в Махачкале, куда прибыл самолет из Израиля.

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