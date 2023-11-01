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США, ЕС, Британия и Китай выступили с заявлением по искусственному интеллекту

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  • 1.11.2023, 23:38
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США, ЕС, Британия и Китай выступили с заявлением по искусственному интеллекту

Страны подписали совместную декларацию.

США, ЕС, Великобритания и Китай подписали общую декларацию об ИИ. Страны заметили, что это «катастрофическая опасность».

Об этом сообщает The Guardian.

Великобритания, США, ЕС и Китай подписали совместную декларацию о «катастрофической» опасности искусственного интеллекта.

В первой международной декларации, посвященной быстроразвивающимся технологиям, страны согласились, что искусственный интеллект представляет потенциально катастрофический риск для человечества.

Так называемую декларацию Блетчли в первый день саммита по безопасности искусственного интеллекта, организованного британским правительством, всего подписали двадцать восемь стран.

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз работы ChatGPT, который начали активно использовать во многих сферах. Поэтому страны прибегают к регулированию области искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

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