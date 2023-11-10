Названы лучшие подержанные модели Mercedes в возрасте до восьми лет

Названы лучшие подержанные модели Mercedes в возрасте до восьми лет1
- 10.11.2023, 10:46
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Эти авто во многом превосходят конкурентов.
Британские эксперты назвали лучшие автомобили Mercedes-Benz и спорткары Mercedes-AMG с пробегом. Они выделили 10 моделей в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?.
Для многих людей автомобили Mercedes-Benz ассоциируются с роскошью. Отчасти это правда, но этот немецкий производитель выпускает огромное количество моделей для разных задач.
В рейтинг вошли 10 автомобилей, которые во многом превосходят своих конкурентов. Также эксперты выделили их главные плюсы и минусы.
ТОП-10 лучших подержанных автомобилей Mercedes:
10. Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE предлагает богатое оснащение и просторный интерьер. Этот кроссовер также имеет вместительный багажник и доступен в множестве комплектаций на выбор.
Плюсы:
мощные двигатели;
вместительный багажник;
богатое оснащение;
высокий уровень надежности.
Минусы:
неприятная управляемость;
неудобная информационно-развлекательная система.
9. Mercedes-Benz A-Class
Самая компактная модель Mercedes-Benz не только роскошнее многих других хэтчбеков на рынке, но и имеет приятную управляемость. Помимо этого, модель отличается отзывчивой информационно-развлекательной системой.
Плюсы:
роскошный интерьер;
удобная информационно-развлекательная система;
приятная управляемость.
Минусы:
бензиновый двигатель слишком шумный;
слишком мягкая подвеска;
мало места на заднем ряду сидений;
низкий уровень надежности.
8. Mercedes-Benz C-Class Coupe
Mercedes-Benz C-Class Coupe объединяет в себе спортивность и роскошь. Также это достаточно компактный автомобиль, который имеет приятную управляемость.
Плюсы:
комфортная подвеска;
приятная управляемость;
роскошный интерьер.
Минусы:
базовая версия слишком маломощная;
коробка передач работает медленно;
низкий уровень надежности.
7. Mercedes-AMG E63
Mercedes-AMG E63 отлично подойдет для водителей, которым нужен четырехдверный спорткар. Это очень быстрая модель с приятной управляемостью и роскошным интерьером.
Плюсы:
отличная динамика разгона;
приятная управляемость;
двигатель звучит отлично.
Минусы:
бензиновый двигатель слишком шумный;
слишком дорогой;
большие эксплуатационные расходы.
6. Mercedes-Benz S-Class Coupe
Mercedes-Benz S-Class Coupe предлагает стильный и роскошный интерьер. В отличие от седана, купе предлагает более приятную управляемость.
Плюсы:
роскошный интерьер;
мощные двигатели;
комфортная подвеска.
Минусы:
большие эксплуатационные расходы;
не самый качественный интерьер;
низкий уровень надежности.
5. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet отлично подходит для "поездок с ветерком". Это стильный и комфортный кабриолет с приятной управляемостью.
Плюсы:
роскошный интерьер;
приятная управляемость;
высокое качество сборки.
Минусы:
дизельный двигатель слишком шумный;
опции стоят слишком дорого.
4. Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA основан на базе модели A-Class, но имеет более стильный дизайн. Также это достаточно комфортный автомобиль.
Плюсы:
роскошный интерьер;
стильный дизайн.
Минусы:
бензиновый двигатель слишком шумный;
не самая приятная управляемость;
жесткая подвеска;
низкий уровень надежности.
3. Mercedes-AMG A45
Mercedes-AMG A45 быстрее многих других хэтчбеков на рынке. Эта модель предлагает отточенную управляемость и очень мощный двигатель.
Плюсы:
отличная динамика разгона;
много сцепления с дорогой;
быстрая коробка передач.
Минусы:
высокая стоимость;
жесткая подвеска;
низкий уровень надежности.
2. Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class остается одним из самых комфортных и роскошных современных автомобилей. Модель прошлого поколения стала гораздо выгоднее на вторичном рынке, что делает ее покупку достаточно выгодной.
Плюсы:
комфортная подвеска;
роскошный интерьер;
высокое качество сборки.
Минусы:
дизельный двигатель не самый эффективный;
большие эксплуатационные расходы.
1. Mercedes-Benz E-Class Estate
Mercedes-Benz E-Class Estate способен удовлетворить потребности почти всех водителей. Это очень практичный универсал с мощными двигателями и комфортной подвеской.
Плюсы:
мощные двигатели;
комфортная подвеска;
богатое оснащение.
Минусы:
коробка передач иногда работает нестабильно;
не самая приятная управляемость.