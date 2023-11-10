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Новые образцы техники: что известно о подбитых в Крыму российских катерах

  • 10.11.2023, 14:08
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Новые образцы техники: что известно о подбитых в Крыму российских катерах

В ГУР рассказали о последствиях атаки.

Катера, по которым в ночь на пятницу, 10 ноября, в оккупированном Крыму ударили ВСУ, были новыми образцами российской техники, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Это новые образцы катеров. Относительно новая российская техника и поражение этих плавсредств, конечно, составляет для врага серьезные проблемы, учитывая все предыдущие потери Черноморского флота РФ», — сказал представитель ГУР в эфире «Радио Свобода».

По его словам, катера использовались для переноса разнообразного важного оборудования — теперь они эту функцию выполнять не будут.

Рано утром в пятницу, 10 ноября Telegram-каналы сообщили о взрывах в поселке Черноморское и в Феодосии. Писали о прилете по казарме россиян и падении обломков дронов возле нефтебазы. Минобороны страны-агрессора РФ заявило о якобы «перехвате» двух беспилотников.

Впоследствии Главное управление разведки подтвердило поражение малых десантных кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму во время операции в ночь на пятницу, 10 ноября.

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