закрыть
11 ноября 2023, суббота, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Попали две ракеты HIMARS: названы имена офицеров РФ, ликвидированных в Скадовске

1
  • 11.11.2023, 8:57
  • 7,332
Попали две ракеты HIMARS: названы имена офицеров РФ, ликвидированных в Скадовске

Среди них — высокопоставленный начальник Следственного комитета России.

9 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по зданию в оккупированном Скадовске Херсонской области, где располагался 126-й военный следственный отдел СК России. В результате было ликвидировано 10 оккупантов, среди которых временно исполняющий обязанности начальника 126-го ВСО СК РФ Дмитрий Кацуба.

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона». По его информации, удар был нанесен с применением двух РСЗО HIMARS. Он также опубликовал фото с места прилета.

Ракеты попали в здание как раз в тот момент, когда там проводилось утреннее совещание сотрудников военного следственного отдела.

По словам автора Telegram-канала, точно известно о восьми «двухсотых», однако, вероятно, их количество составляет 10 человек – тела настолько изуродованы, что их не могут узнать.

Однако уже известны некоторые имена ликвидированных оккупантов.

«Среди погибших числится в.и.о. начальника 126-го ВСО СК РФ – Кацуба Дмитрий Александрович, а также офицеры Катайкин Дмитрий Алексеевич и Кривцов Никита Сергеевич», – говорится в сообщении.

Кроме «двухсотых» благодаря попаданию HIMARS у оккупантов есть еще 10 «трехсотых». В их числе сотрудники 126-го ВСО, военной полиции и силовых структур Республики Дагестан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин