Попали две ракеты HIMARS: названы имена офицеров РФ, ликвидированных в Скадовске 1 11.11.2023, 8:57

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Среди них — высокопоставленный начальник Следственного комитета России.

9 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по зданию в оккупированном Скадовске Херсонской области, где располагался 126-й военный следственный отдел СК России. В результате было ликвидировано 10 оккупантов, среди которых временно исполняющий обязанности начальника 126-го ВСО СК РФ Дмитрий Кацуба.

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона». По его информации, удар был нанесен с применением двух РСЗО HIMARS. Он также опубликовал фото с места прилета.

Ракеты попали в здание как раз в тот момент, когда там проводилось утреннее совещание сотрудников военного следственного отдела.

По словам автора Telegram-канала, точно известно о восьми «двухсотых», однако, вероятно, их количество составляет 10 человек – тела настолько изуродованы, что их не могут узнать.

Однако уже известны некоторые имена ликвидированных оккупантов.

«Среди погибших числится в.и.о. начальника 126-го ВСО СК РФ – Кацуба Дмитрий Александрович, а также офицеры Катайкин Дмитрий Алексеевич и Кривцов Никита Сергеевич», – говорится в сообщении.

Кроме «двухсотых» благодаря попаданию HIMARS у оккупантов есть еще 10 «трехсотых». В их числе сотрудники 126-го ВСО, военной полиции и силовых структур Республики Дагестан.

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