Можно ли кипятить воду дважды: специалист раскрыла все нюансы

Можно ли кипятить воду дважды: специалист раскрыла все нюансы10
- 11.11.2023, 10:35
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Есть ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание.
Кипячение воды воспринимается как эффективный метод очистки от бактерий и других загрязнений. Тем не менее, следует учитывать, что во время каждого кипячения вода теряет некоторые минералы и другие вещества.
Однако, несмотря на это, повторно кипяченую воду можно пить, и во многих случаях это безопасно. Однако есть определенные ограничения и моменты, на которые стоит обратить внимание.
Изменения во вкусе и аромате
Повторное кипячение может привести к потере некоторых растворенных газов и водорастворимых веществ, что может повлиять на вкус и аромат воды.
Потеря некоторых минералов: Во время кипячения некоторые минералы могут испаряться. Если вода была повторно кипячена, это может привести к дальнейшей потере полезных минералов.
Присутствие вредных веществ
Если вода была загрязнена вредными веществами, повторное кипячение не уменьшит их количество, а наоборот, может увеличить их концентрацию.
Потеря кислорода
Во время кипячения кислород может испаряться, что может повлиять на вкус воды.
Существует мнение, что вода, которая кипятится 2 и более раз, становится «мертвой» и, возможно, даже опасной. Однако следует помнить, что не все виды воды одинаковы.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошович в Instagram.
По словам нутрициолога, вода может содержать различные минералы и иметь разный вкус в зависимости от источника и методов обработки. Кипячение воды помогает убивать вредные микроорганизмы.
«Однако бытует мнение, что в процессе кипячения в ней выделяются мышьяк, фтор и нитраты, вредные минералы, которые могут нести смертельную угрозу для человека», - говорится в сообщении.
Специалист указывает, что эти минералы могут быть опасными, но только в больших количествах, если их принимать ежедневно. Однако вода, которая проходит через местные водопроводные системы, находится в колодцах или находится в бутылках, обычно содержит минералы в безопасных для человека количествах.
Во время кипячения воды часть ее испаряется, а минералы остаются в остаточном количестве воды. С каждым повторным кипячением концентрация минералов может увеличиваться, а объем воды уменьшаться.
«Хотя с научной точки зрения данный аргумент имеет право на жизнь, он не учитывает во внимание, что источники водоснабжения постоянно проверяются на загрязнение и доказали свою безопасность для потребления», - говорит Волошович.
Следовательно, опасные минералы в таких количествах, вероятно, не появятся в воде, за исключением возможных стихийных или химических катастроф.
В целом, если исходная вода была чистой и безопасной для употребления, повторное кипячение обычно не создает серьезных проблем. Однако, если вы сомневаетесь в качестве воды, лучше использовать свежую воду или использовать системы фильтрации.