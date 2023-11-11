Александр Невзоров: Мы сегодня в Минас Тирите 11.11.2023, 11:45

Появится ли кавалерия Рохана?

Известный публицист Александр Невзоров во время военно-политического обзора в передаче «Экстракт» сделал образный вывод о происходящем на Донбассе, но, тем не менее, дал определенную надежду.

«О событиях на фронте особо нечего говорить, – отметил аналитик. – Пока там наблюдается абсолютно выжидательная стагнация, которая на языке противника называется накоплением сил. Понятно, что все находится на грани и в очень сложном балансе».

Также Невзоров пообещал непременно рассказать зрителям как о серьезных неприятностях, так и о приятных новостях с фронта, как только они появятся.

«Пока нет ни того, ни другого», – еще раз подчеркнул эксперт.

«Вы же помните, мы все сегодня, как осажденные в Минас Тирите герои Толкиена. Но проблема в том, что подмоги нам всем ждать неоткуда. Герои Толкиена все-таки дождались армады призраков и кавалерии Рохана, которая их освободила. Но отличие современного человечества от героев «Властелина колец» заключается в том, что надеяться можно только на самих себя», – подытожил публицист.

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