Мать двоих детей осудили в Гомеле по ряду протестных статей 1 13.11.2023, 11:27

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Жанна Волкова

Ее задержали прямо в школе, куда она пришла на встречу с учительницей ребенка.

Жанну Волкову задержали в гомельской школе № 63, куда она пришла для встречи с учительницей ее ребенка.

Как сообщают правозащитники, ее обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса:

- ч. 1 ст. 367 УК («клевета в отношении Лукашенко»),

- ч. 1 ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко»),

- ч. 1 и ч. 2 ст. 361-4 УК («содействие экстремистской деятельности»),

- ч. 1 ст. 342 УК («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»),

- ч. 1 ст. 130 УК («разжигание иной социальной вражды или вражды»).

Суд вынес женщине наказание: три года колонии в условиях общего режима.

Поддержите Жанну Волкову: СИЗО-3. 246003, Гомель, Книжная, 1а, Жанна Петровна Волкова.

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