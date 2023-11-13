Мать двоих детей осудили в Гомеле по ряду протестных статей

Мать двоих детей осудили в Гомеле по ряду протестных статей1
- 13.11.2023, 11:27
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Ее задержали прямо в школе, куда она пришла на встречу с учительницей ребенка.
Жанну Волкову задержали в гомельской школе № 63, куда она пришла для встречи с учительницей ее ребенка.
Как сообщают правозащитники, ее обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 367 УК («клевета в отношении Лукашенко»),
- ч. 1 ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко»),
- ч. 1 и ч. 2 ст. 361-4 УК («содействие экстремистской деятельности»),
- ч. 1 ст. 342 УК («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»),
- ч. 1 ст. 130 УК («разжигание иной социальной вражды или вражды»).
Суд вынес женщине наказание: три года колонии в условиях общего режима.
Поддержите Жанну Волкову: СИЗО-3. 246003, Гомель, Книжная, 1а, Жанна Петровна Волкова.