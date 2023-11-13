Американцы презентовали 1000-сильный электрический спорткар с элегантным дизайном 13.11.2023, 14:46

Karma Kaveya выпустят ограниченным тиражом.

Американский бренд Karma Automotive представил электрический спорткар Kaveya. Новинка получила элегантный дизайн и мощную силовую установку. Об этом рассказали на сайте CarBuzz, отмечает «Фокус».

В 2007 году была создана компания Fisker Automotive, наиболее известным продуктом которой стал гибридный автомобиль Karma. В 2014 году китайский поставщик автозапчастей Wanxiang Group приобрел активы производителя за 149,2 миллиона долларов на аукционе по банкротству. После этого бренд получил название Karma Automotive.

Спереди Karma Kaveya расположены компактные скрытые фары. Они становятся заметными только во время их активации.

Сзади установлены узкие фонари и двойные стоп-сигналы. Также спорткар получил активный спойлер, который поднимается на скорости более 100 км/ч.

Karma Kaveya предложат в заднеприводной и полноприводной версиях на выбор. Первая модификация оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 536 л.с., а вторая — тремя электромоторами мощностью 1000 л.с.

Топовый вариант способен разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за три секунды. Максимальная скорость составляет более 290 км/ч.

Спорткар оснащен аккумуляторной батареей емкостью 120 кВт⋅час. Запас хода составляет около 402 км на одном заряде.

Karma Kaveya будет выпущена ограниченным тиражом. Стоимость модели не раскрывается.

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