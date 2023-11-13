Дочь Путина получила новую должность и раскритиковала законы, подписанные ее же отцом 7 13.11.2023, 15:48

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Мария Воронцова

Мария Воронцова вошла в правление московского общества генетиков.

Мария Воронцова, старшая дочь Владимира Путина, оказалась членом правления Московского общества медицинских генетиков. Ее фамилию телеграм-канал «Можем объяснить» обнаружил на сайте общественной организации. Назначение состоялось всего через два года после создания общества. Его учредители скрыты в ЕГРЮЛ.

Издание подчеркивает, что Воронцова регулярно получает новые должности. В 2018-м она стала ведущим научным сотрудником Эндокринологического научного центра Минздрава РФ», в 2019-м вошла в госсовет по развитию генетики (указ подписал Путин), а в военный год стала замдекана МГУ.

При этом дочь Путина критикует законы, принятые при нем же. На конференции генетиков она нелестно оценила норму об информированном добровольном согласии.

«Это сырой инструмент. Я это понимаю как пациент. Ведь пациенту дают кипу бумажек, который он подписывает, даже не вникая в подробности», — сказала Воронцова (видео с ее речью «МО» обнаружил на YouTube). Закон, с ее точки зрения, может снять ответственность с врача в случае ошибки. Впервые термин «информированное добровольное согласие» появился в РФ в 1993 году, но порядок его получения был установлен в 2012-м, когда президентом РФ был Путин.

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