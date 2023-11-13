Фанат СССР рассказал о «русофобии» в Гомеле 7 13.11.2023, 15:58

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Водителя автомобиля с российскими номерами обвинили в живодерстве.

В мозырских пабликах бурлит обсуждение ситуации, о которой 12 ноября рассказала местная жительница Евгения. Она распространила в соцсетях информацию о том, что вместе с мужем стала свидетелем жестокого обращения с животным. «Флагшток» собрал информацию об инциденте и его участниках по сообщениям в мозырских чатах. Действующие особы оказались реальными жителями Мозыря.

По словам Евгении, она с супругом ехала по трассе в пригороде Мозыря и заметила, как мужчина привязывает веревкой лежачую собаку к машине. Приводим выдержку из сообщения Евгении, которое она оставила на странице сообщества «ООЗЖ «Верные друзья» г. Мозырь»:

«Мы остановились, заметили что мужчина сел в машину и собирается двигаться. Муж вышел, спросил, «что вы делаете?», ему ответили, мол, тренируем собаку. Мужчина начал давить на газ, собака не вставала и сопротивлялась, пыталась вырваться, ее просто тянули по асфальту, она попадала под колеса».

Евгения отметила, что не успела заснять этот момент — на фото попала только «Нива» предполагаемых живодеров. Супруги вызвали милицию и сами стали преследовать «Ниву», в салоне которой было двое мужчин.

На фотографии видна Нива с российскими регистрационными номерами Рязанской области. На фото также заметно, что автомобиль зачем-то оснащен большой кувалдой. Она закреплена на багажнике сверху.

«С приличной скоростью протянули собаку по асфальту, пока мы разворачивались. Видели, что потом мужчина быстро вышел из машины, закинул собаку в багажник и начал уезжать. Мы поехали за ним, стали сигналить, на что они начали нас подрезать», — продолжила рассказ Евгения.

В итоге семейная пара проследила, по какому адресу приехала «Нива», и дождалась милицию:

«Мы рассказали о ситуации, милиция попросила показать собаку — они показали совсем другую маленькую собаку во дворе. Мы сказали, что эта не та собака. Тянули на веревке они пса коричневого окраса, среднего по комплекции. Мужчина сказал, мол, ничего не знаю, такого не было, и других собак у него нет. Багажник машины никто не смотрел. Мы дали свои показания, милиция сказала: побеседуем и будем разбираться».

В комментарии под записью на странице ООЗЖ «Верные друзья» г. Мозырь пришла жена предполагаемого живодера Анна. Ее попросили описать ситуацию со своей стороны, на что она ответила:

«Автор статьи обиделся, наверное, на моего мужа… С собакой все хорошо, она дома. Кто хочет — пусть приедет посмотрит. Я ничего не скрываю. Никто ее не тащил, не издевался. А сделать фото машины и раздуть ситуацию я тоже могу».

Евгения не согласилась и продолжила настаивать на своем:

«Тогда ваш муж обидел не только нас. Обычно все просто делают так, привязывают за машину собаку и тянут по асфальту, а когда бегут за машиной, уезжают быстрее и прячут. А так с собакой все хорошо. Потому что видели не только мы — такое отношение к животному. Скрывать нечего, но когда приехала милиция, собаку не показали. И раздуваем ситуацию тогда не только мы, все придумывают что-то, включая ваших соседей, которые писали уже заявления, и готовы дать показания милиции».

В другой дискуссии появился и сам участник событий, которого обвинили в издевательстве над собакой — Александр. В Вк-группе «Мозырь» он попробовал добавить недоверия авторке публикациии:

«Так машину сфотографировать телефон был, а видео снять времени не было. Сомнительно как-то. Так фото машины сделал, а где фото собаки?», — повторял Александр в комментариях под публикацией.

И почему-то обвинил оппонентов в русофобии, хотя об этом в обсуждениях речи не шло:

Все основано только на словах. Попахивает русофобией.

У Александра закрытый профиль в соцсети, а вот благодаря странице его жены Анны стало известно, что та самая «Нива» была в составе колонны провластных автопробегов. В частности, Анна публиковала фото 9 мая 2023 года, на которых видна «Нива» под советским, российским и официальным белорусским флагом.

Судя по проанализированной информации, Александр часто бывает в Москве, участвует в провластных акциях, придерживаясь пророссийской позиции, родным городом он назвал Калинковичи.

По состоянию на 13 ноября 15:00 мозырская милиция резонансное происшествие не комментировала.

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