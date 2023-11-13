Карты еще одного белорусского банка снова будут работать за рубежом

Карты еще одного белорусского банка снова будут работать за рубежом1
- 13.11.2023, 18:31
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Карты Visa белорусского Банка РРБ снова работают за рубежом — ими можно расплачиваться в любой стране мира, где действует эта платежная система, сообщила пресс-служба банка.
Помимо обычных платежей и снятия наличных, клиенты банка также могут оплачивать картами Visa покупки в зарубежных интернет-магазинах.
Ранее работу платежных карт Visa Банка РРБ ограничили сразу после начала полномасштабных военных действий в Украине.