Исторический шанс 4 Гарри Каспаров

14.11.2023, 12:31

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Гарри Каспаров

Это война, в которой можно провести шахматную параллель.

Аукцион в поддержку российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины – очень важный психологический рубеж. Конечно, мы понимаем, что суммы, которые могут быть собраны, на общем фоне поддержки, которую Украина получает от западных стран и частных пожертвований, – капля в море. Но это важная капля, потому что до сегодняшнего дня в рядах российской оппозиции в эмиграции нет понимания того, как надо реагировать на успехи Вооруженных сил Украины. Этот спор начался буквально в первые дни после полномасштабного путинского вторжения – о том, где же границы нашей поддержки Украины.

Многие до сих пор не в состоянии произнести скороговоркой: «Война – преступная, режим – нелегитимный, Крым – украинский». Даже это является проблемой. А те, кто может произнести, зачастую не готовы сделать следующий шаг и признать, что нам необходимо помогать Украине – выстоять в этой войне, отразить путинскую агрессию, нанести решающее поражение оккупационной армии, освободить все украинские территории. И тем самым подготовить почву для перемен в России – чтобы у нее наконец появился исторический шанс выбраться из болота тоталитаризма.

Но даже среди тех, кто готов помогать Украине, существует разделение: как далеко могут зайти пределы этой помощи? С гуманитарной помощью понятно: все, что связано с предметами гуманитарного назначения (еда, вода, установки для ее фильтрации, генераторы, спальники и т.д.), – это одна история. А вот прямая помощь украинской армии или русским добровольцам, которые воюют в ее рядах против путинских захватчиков, – тот рубеж, который большинство наших коллег преодолеть пока не может.

Резолюция, принятая на Антивоенной конференции Форума свободной России в Таллинне 2 октября, четко зафиксировала: мы, участники Форума, готовы этот шаг сделать. Понятно, что в этом вопросе мы представляем пока еще меньшинство в российской оппозиции, но это, мне кажется, та реперная точка, которая позволит начать нормальный диалог с украинским обществом. Потому что для многих украинцев этот вопрос оставался подвешенным: а с кем российская оппозиция, на чьей она стороне? Мероприятия, которые ФСР проводит в поддержку ВСУ, – наш четкий и однозначный ответ. Мы с Украиной.

Всем понятно, почему в рядах российской оппозиции такой раздрай по поводу помощи Украине: просто многие из наших коллег видят себя в будущей России участниками выборов. И совершенно очевидно, что, участвуя в этих выборах, они могут столкнуться с неприятными вопросами российских избирателей. Каждый день война несет горе и страдания Украине, но многие российские семьи тоже получили похоронки, и многие граждане РФ вернутся с фронта искалеченными. Война и России наносит колоссальный ущерб.

И вот этот чисто политический страх – через определенное количество лет встретиться в том далеком демократическом обществе с избирателями, которых непосредственно коснулась война, – сковывает сегодня многих наших коллег-оппозиционеров.

На мой взгляд, во время войны думать об этом категорически нельзя. Не потому, что я четко зафиксировал, что не собираюсь куда-либо баллотироваться. Дело вот в чем: мне кажется, даже те, кто хочет активно участвовать в дальнейшем в политической жизни в России, должны сделать важный моральный выбор – поняв, что наладить отношения с соседней страной Украиной можно будет только благодаря тем усилиям, которые предпринимаются сейчас. Любая двойственность, попытка пройти между струек, вызывает у украинцев совершенно четкое отторжение.

Это война, в которой можно провести шахматную параллель: здесь есть «белые» и «черные». Но, в отличие от шахматной партии, она не может закончиться ничьей. Или выигрывает Украина – и выигрываем все мы, граждане Свободного мира, или побеждает Путин – и, соответственно, силы диктатуры и тоталитаризма. Даже если речь о частичной его победе, удержании оккупированных территорий и т.д., последствия будут катастрофическими для всех.

Украина, которая ведет войну от имени всего Свободного мира, вправе рассчитывать на нашу поддержку. И недавний аукцион – повторяю, капля в море, но все же важный шаг. Поскольку фундамент отношений с будущей освобожденной Украиной закладывается уже сегодня.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

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