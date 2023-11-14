Чем примечательна «Бабушкина крынка», руководитель которой замешан в «деле молочников» 14.11.2023, 23:43

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За шесть лет сменилось трое руководителей компании.

За шесть лет сменилось трое руководителей «Бабушкиной крынки». Один пошел в «депутаты», второго уволили по согласию сторон, третий арестован за организацию «преступной схемы сбыта продукции», пишет nashaniva.com.

Самый крупный игрок молочного рынка региона

«Бабушкина крынка» возникла из советского молочного комбината, возведенного в 1979 году. В 1995-м Могилевский молочный комбинат стал открытым акционерным обществом. С 2006-го оно известно под нынешним названием.

«Бабушкина крынка» — самый крупный игрок на молочном рынке Могилевщины.

В 2012 году она получила статус холдинговой компании. В 16 из 21 районов региона работают ее филиалы. В прошлом это советские молокозаводы, которые за последние десять лет модернизировали.

Общая численность работников холдинга достигает 4 тысяч человек. В глубинке филиалы «Бабушкиной крынки» порой едва ли не единственные действующие предприятия с неплохой зарплатой.

Компания сейчас ищет более 50 работников, преимущественно для своих филиалов в райцентрах. Им требуются инженеры, водители, трактористы, слесари и специалисты-молочники.

Примечательно, что сырьевая база компании не охватывает Шкловского района, где есть свое молокоперерабатывающее предприятие.

«Бабушкина крынка», по данным Национального агентства Беларуси, занимает 9 место в топ-100 открытых акционерных обществ страны.

В 2020 году объем выручки в 613 миллионов рублей позволил компании занять третью строчку в топ-15 молочных предприятий по объему выручки. Но по чистой прибыли «Бабушкина крынка» имела 14 место. Доходность компании была 3,6 миллиона рублей. Лидер на тот момент, «Савушкин продукт», имел 51,3 миллиона.

Значительная часть продукции «Бабушкиной крынки» выпускается с белорусскоязычными названиями.

Много продукции продается за рубежом. Основной рынок сбыта — Россия. Но до полномасштабной войны молочка компании продавалась и в Украине, доходила до Германии.

Многолетнего руководителя обвиняли в рукоприкладстве

Считается, что нынешнее название компании придумал бывший ее руководитель Игорь Конончук. Он возглавлял предприятие 13 лет. За время его руководства «Бабушкина крынка» активно модернизировалась. По словам самого Конончука, в 2015 году цифра вложенных в обновление средств достигала 700 миллиардов рублей.

Конончука в Могилеве считали успешным менеджером.

На предприятии утверждали, что он «отваживал работников от краж рукоприкладством».

Две женщины обращались с жалобой на Конончука в суд. Ему инкриминировали «хулиганство», но дело закрыли, так как обвиняемому удалось помириться с работницами. По словам правозащитников, в качестве компенсации Конончук пострадавшим купил по компьютеру. Также женщины были восстановлены на работе.

В 2017-м Конончук уволился. Это объяснялось тем, что он стал «депутатом» «палаты представителей». Избрался туда Конончук по Бобруйскому сельскому округу.

Судьба других директоров

Вместо Конончука в 2017 году поставили руководить компанией Дмитрия Главинского, на тот момент заместителя генерального директора акционерного общества «Белрыба». Спустя 2,5 года решением наблюдательного совета холдинга он был «освобожден с занимаемой должности по согласию сторон».

Неофициально говорилось, что Главинский не справлялся со своими обязанностями и не «оправдал доверия акционеров». Большинство акций принадлежит государству.

В 2020 году Главинский стал руководителем Минского молочного завода №1, на этой должности там работал один год.

«Бабушкиной крынкой» же поставили руководить теперь уже задержанного Геннадия Скитова. Его карьера не была связана с молочным производством.

Интересно, что Скитов, как и предыдущий руководитель «Бабушкиной крынки» Главинский, когда-то руководил «Белрыбой».

Коррупционные дела на сотрудников «Бабушкиной крынки» были и раньше. Их задерживали за взяточничество и превышение должностных обязанностей.

В 2015 году инженера Бобруйского филиала обвинили в организации преступной схемы, которую он использовал в течение двух лет и так незаконно присвоил 180 миллионов рублей. Схватили его, когда он брал взятки в 3 миллиона рублей. Заявлялось тогда, что против чиновника было возбуждено 20 уголовных дел.

В 2017 году сотрудника компании задержали за закупку по завышенной стоимости для предприятия оборудования в цех детского питания. Компании он нанес ущерб на сумму 700 тысяч рублей.

В 2021 году бывшему главному инженеру «Бабушкиной крынки» присудили 11 лет и 6 месяцев заключения в условиях усиленного режима за закупку оборудования по завышенным ценам. Убытки были оценены в 417 миллионов рублей. Его подельнику дали 8 лет. Жене главного инженера присудили 7 лет.

Арестованный Геннадий Скитов, как утверждает КГБ, организовал «сомнительные схемы реализации продукции ОАО «Бабушкина крынка». Он сформировал команду менеджеров из числа родственников и бывших подчиненных, ввел новую сбытовую политику и «замкнул финансовые потоки на себе».

По словам председателя КГБ Ивана Тертеля, по молочному делу задержано 26 человек, из них на данный момент арестованы пятнадцать.

Лукашенко заявил, что «путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции (масла, сыров, другой молочной продукции) в свою пользу с возможностью закупки по цене ниже установленного индикатива».

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