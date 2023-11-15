Заряженные автомобили Porsche получат новую уникальную особенность 15.11.2023, 11:25

Модели Turbo можно будет легче отличить от других.

Porsche показал свой новый логотип, который появится на всех моделях Turbo. Он позволит выделить заряженную модификацию среди менее мощных авто. Об этом рассказали на сайте бренда.

Многие автопроизводители выделяют свои знаковые модели уникальными эмблемами. Эту тенденцию долгие годы игнорировала компания Porsche, герб которой можно встретить на всех автомобилях.

Начиная с Porsche Panamera следующего поколения все модели в версии Turbo и Turbo S получат эксклюзивный монотонный логотип серого цвета. Он получил название Turbonite.

«Теперь мы хотим сделать Turbo еще более заметным», — сказал главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр.

Turbonite заменит традиционный красно-золотой логотип. При этом приглушенные черный и серый цвета можно будет найти не только на новой эмблеме, но и на внешней отделке, включая бампера и боковые стекла.

В цвет Turbonite покрасят и некоторые элементы в интерьере. Так модели Turbo будут еще сильнее отличаться от других версий.

В Porsche отметили, что все эти элементы не будут доступны за доплату для таких моделей как GTS и Carrera. Помимо этого их не нужно будет докупать для автомобилей в версии Turbo.

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