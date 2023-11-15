«У дочки была паника, она плакала и говорила, что боится проходить этот досмотр» 4 15.11.2023, 14:00

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иллюстративное фото

В Минске на досмотр без родителей отправили 11-летнюю девочку.

Дошла жизнь до того, что дети до школы доехать сами не могут, пишет читательница сайта Charter97.org Инна из Минска.

На прошлой неделе моя 11-летняя дочь испытала страшный стресс. Не успела я нарадоваться, что наконец она решилась ездить в школу сама, а это не менее, чем полчаса общественным транспортом, как тут это происшествие! Милана ехала из школы на курсы, при выходе со станции метро к ней подошел сотрудник службы охраны и попросил пройти на досмотр.

Первой реакцией дочери было бегство, она пыталась скрыться в толпе. И кажется, ну что тебе, урод, нужно от ребенка? Поймал, и потянул на сканер. Дочь набрала меня, у нее была паника, она плакала и говорила, что боится проходить этот досмотр. Я все время была с ней на связи. Смотрели пенал, планшет, телефон, спросили, куда едет. Осмотрев и ничего не найдя, отпустили.

Вопрос только, что хотели найти у ребенка одиннадцати лет? Понятно, что они не имеют права ее останавливать. Но ведь все понимают, что сейчас белорусы никаких прав не имеют, только обязанности.

Вечером долго с ней сидели и разговаривали. Объясняла ей, как вести себя, что делать, как воспринимать эту действительность. Поживем, понаблюдаем, возможно, придется обратиться к психологу, а может, обойдется простым испугом.

Лукашенковским выродкам шлю адское проклятие, чтобы вы, ваши дети и внуки всю жизнь ходили оглядываясь и боясь! А мне после этой ситуации, видимо, снова придется возить ребенка в школу и в кружки.

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