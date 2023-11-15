Карточки некоторых банков могут работать с перебоями 15.11.2023, 14:56

Причина — технологические работы.

Карточки некоторых банков могут работать с перерывами в ночь с воскресенья на понедельника, 20 ноября, — с 3.00 до 6.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Об этом сообщается на сайте этого центра.

Банковский процессинговый центр предупреждает, что 20 ноября будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании.

«В промежуток времени с 03.00 до 6.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — предупреждает организация.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Банк «Решение», «Цептербанк», «БТА Банк».

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