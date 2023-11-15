Ученые подсчитали, сколько лотерейных билетов надо купить, чтобы гарантированно выиграть 2 15.11.2023, 18:02

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Реальность азартной игры играет в пользу заведения.

Математики из Манчестерского университета подсчитали, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы гарантировать себе выигрыш, пишет sciencealert.com.

Однако, даже если вы будете следовать их советам до конца, вы, вероятно, в конечном итоге потеряете деньги. Такова обескураживающая реальность азартной игры, созданной в пользу заведения.

Ученые рассматривали национальную лотерею Великобритании «Лото», в которой игроки покупают билет с шестью номерами. Выяснилось, что они выигрывают, если хотя бы два номера билета совпадают с шестью числами от 1 до 59, выбранными случайным образом.

Чтобы вычислить минимальное количество билетов, которое нужно купить, чтобы гарантировать себе победу хотя бы в двух розыгрышах, исследователи использовали систему конечной геометрии, основанную на плоскости Фано.

Результаты показали, что для получения минимального приза в лотерее необходимо купить не менее 27 билетов. И даже в таком случае вероятность вернуть все затраченные средства составляет всего 1%.

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