«Друзья» решили проучить Лукашенко 16.11.2023, 8:40

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Диктатора наказали за «кидалово».

Решение Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) отозвать рейтинги Беларуси по обязательствам стало закономерным, так как «по бондам надо платить», заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев.

Он отметил, что Лукашенко — «нерыночный человек» и мог счесть иностранные инвестиции «вражескими» и «кинуть» РФ.

«Решение закономерное. По бондам надо платить, особенно инвесторам из дружественной страны. К сожалению, Лукашенко человек нерыночный. Это евробонды, а в понимании Лукашенко это иностранные инвесторы, то есть враги. Он, скорее всего, считает всех инвесторов клятыми спекулянтами, кинуть их не зазорно. Хотя это 100% кидалово», — объяснил Разуваев.

Эксперт подчеркнул, что Лукашенко «полностью зависит от РФ: их товары на нашем рынке, прямые дотации и так далее».

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