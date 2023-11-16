«Слава мне по барабану, я это делаю, чтобы отдохнуть, насладиться» 5 16.11.2023, 15:38

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Как белорус удивил NASA.

Два астрономических снимка белоруса Дмитрия Канановича публиковали как фото дня на странице NASA. Астрономией он увлекается с детства. Имеет пять телескопов в разных странах. Самой красивой считает звезду из созвездия Лебедя. И мечтает снять полное солнечное затмение, пишет «Радыё Свабода».

Дмитрию Канановичу 41 год. Родился в Борисове, астрономией увлекается с детства. Более серьезно — с 2007 года, когда в Беларуси создали сообщество любителей астрономии. Звезды — его хобби. По профессии он химик, окончил БГУ, кандидат химических наук. Последние 12 лет живет с семьей в Эстонии, где работает над экологическим производством лекарств.

Дмитрий фотографирует звезды, планеты, Луну и выставляет их в соцсетях. Иногда присылает снимки в редакцию специализированного астрономического сайта с фото дня — Astronomy Picture of the Day, которую поддерживает NASA-космическое агентство США. Всего он прислал им за несколько лет до 10 фото. В этом году 13 ноября его фотоколлаж галактики Андромеды над Альпами выбрали как фото дня.

«Слава мне по барабану. Я это делаю, чтобы отдохнуть, насладиться. Но когда увидел опубликованный снимок, конечно, я порадовался, так как в любительской среде это считается очень существенным достижением», — признается Дмитрий.

Снимок автор делал в январе 2022 года в Швейцарских Альпах. Туманность Андромеды имела свой праздник в этом году в октябре. Тогда отмечали 100 лет, как стало известно, что это не объект в составе нашей галактики Млечный Путь, а отдельная галактика. Открытие сделал американский астроном Эдвин Хаббл.

«Андромеда» зашла «редактором, так как часто люди не представляют, насколько большого размера объекты на небе. Когда постятся такие фотки, все думают, что это сделано через телескоп, с большим увеличением, а на самом деле много астрономических объектов имеют огромный размер. Это трудно представить, пока не с чем сравнить», — объясняет астрофотограф.

Белорус хотел своим фотографиям показать размер галактики Андромеды — это как семь полных Лун поставить в цепочку. Он подчеркивает, что его фото сделано без телескопа, только камерой с высокой чувствительностью для астрономических снимков и телеобъективом 135 миллиметров.

Чтобы фото стало астрономической картинкой дня, нужны необычные кадры, эстетически приятные, не обязательно сделанные на крутую технику, но чтобы иллюстрировали интересное астрономическое явление и через это популяризировали науку, считает Дмитрий.

«Все красивые фотографии с телескопа Джеймса Уэбба мы видим в искусственных цветах»

В интернете критиковали картинку — мол, это фотошоп. Действительно, изображение Андромеды — не совсем фото, а скорее компиляция двух фотографий: галактики и горной вершины.

«Они сделаны одной камерой, одним объективом, из одного места с разницей в 25 минут… Ни одна астрономическая фотография не выглядит так, как это можно увидеть глазом даже через телескоп. Люди думают, что к телескопу подключили фотоаппарат, щелк-и оно получилось. Нет, это более сложный процесс», — объясняет фотограф.

Большинство астрономических объектов очень тусклые, поэтому нужна большая выдержка. То есть, чтобы сделать фото, нужно ждать, например, 20 минут. Земля все это время крутится, и на фото выйдет смазанная или земля, или звездное небо, поясняет собеседник.

«Основной критерий, чтобы это признавали реальным образом, а не фейком, — картинка должна точно отражать реальность. Фотограф Виктор Малыщиц провел хорошую аналогию с рентгеновским снимком — мы не видим этого невооруженным глазом, но он отражает реальность. Телескоп Джеймса Уэбба снимает в инфракрасном диапазоне. Все его красивые снимки мы видим в искусственных цветах», — говорит Дмитрий.

Это не первое фото Дмитрия, которое опубликовали на APOD. Три года назад выбором дня стало изображение астрономического явления, когда планета Венера покрывает Луну.

«Это явление длится несколько минут, и Венера заходит за Луну. Там тоже композиционный коллаж, я добавил несколько изображений Венеры, чтобы передать динамику», — объясняет автор.

«Телескоп-это наша недвижимость в Греции»

Увлекаться астрофотографией дорого, но более доступно, чем раньше.

«Десять лет назад камеры стоили 10 тысяч евро, а по качеству были так себе, а сейчас стали намного лучше. Моя камера стоит 2,5 тысячи евро», — делится Дмитрий.

Телескопы более доступны-для новичков они могут стоить 250 евро. Хороший коммерческий телескоп можно приобрести за 3,5 тысячи.

У Дмитрия пять телескопов под разные задачи и даже в разных странах. На каникулы он обычно ежегодно ездит на Крит. Там хорошо снимать, так как на юге меньше туч и больше видно интересных объектов.

«Там очень круто, потому что 300 ясных ночей в год. Нет такого, что пришли тучи и все закрыли. Все, что запланируешь, скорее всего, получится. В Эстонии шанс снять запланированное-где-то 25%», — объясняет фотограф.

Там его телескоп хранится у друга. Раньше белорус возил снаряжение с собой, но это трудно — 50 килограммов, перевозить дорого, к тому же аппарат могут повредить.

«Как шутит жена, телескоп — это наша недвижимость в Греции», — говорит Дмитрий.

Много снимков делается в путешествиях по Швейцарии. Там самый малый его телескоп, но в горы Дмитрий его не носит. Снимал даже через арендованный большой телескоп в Чили. Но в Южную Америку не ездил, управлял оборудованием через интернет.

Беларусь для астрономических снимков лучшая страна, чем Эстония, признается собеседник — так как она больше на юге и погода там яснее.

Мечтает снять солнечное затмение

Дмитрий соглашается, что астрономия-это не очень практическое увлечение. Астрофотографией он занимается ради своего развития.

«Когда я смотрю на звездное небо, то думаю, как много там красивого, необычного происходит, и как мало людей об этом знает», — говорит он.

Интересно наблюдать за метеорными потоками. Так, в августе можно увидеть Персеиды. В этом году белорус поехал к друзьям в эстонскую деревню, где небо очень темное и поэтому хорошо видно звезды. Там они сели на плоской крыше, взяли чай, включили музыку и смотрели, как падают «звезды».

«Люди думают, что если звездопад, то очень много звезд. Нет, надо сидеть, ждать, и раз в пару минут, может, где-то увидишь, если повезет. Если несколько часов просидеть, можно увидеть много, и мелких, и очень ярких. Когда кто-то увидел и говорит: „Вот-вот, летит!“ — уже все закончилось, так как это очень быстро происходит, секунда», — говорит любитель звезд.

Дмитрий считает, что самые красивые звезды — двойные.

«Наверное, самая красивая звезда, которую можно наблюдать через телескоп, — звезда в созвездии Лебедя, называется Альбирео. Невооруженным глазом она выглядит как одна звезда. Через телескоп видно звезда красивого желтого цвета и рядом звезда голубого цвета. Такая комбинация очень красиво выглядит», — говорит Дмитрий.

Самые яркие эмоции он испытывал, когда видел какое-то из небесных тел впервые.

«Когда я впервые увидел Альбирео или Сатурн через телескоп, то от этого перехватывало дыхание», — говорит белорус.

Из всех астрономических явлений он уже 15 лет мечтает снять полное солнечное затмение.

«Я настраиваюсь, что нужно ехать в другую страну, так как это явление наблюдается только в небольшой части мира. Но что-то происходит — и я должен все отменить. Было, что я собирался уже билеты на самолет покупать, но я или на работе должен быть, или другое мероприятие, или на островах невозможно было нанять отель, так как все уже забронировали под затмение», — вспоминает он.

Согласно солнечному расписанию, полное затмение ожидается в США в следующем году и в Испании в 2026 году.

«Астрономия — очень точная наука», — говорит Дмитрий.

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