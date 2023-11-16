Найдена планета, которая во всем лучше Земли 16.11.2023, 17:22

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Здесь постоянное лето, есть океаны и горы.

Группа астрофизиков обнаружила планету, которая лучше Земли по каждому параметру. Здесь постоянно хорошая погода, буквально вечное лето. Глубокие голубые океаны с песчаными пляжами и горы с заснеженными вершинами — так, по крайней мере, выглядит математическая визуализация KOI 456.04.

Планета вращается у звезды Кеплер-160, которая находится в 3000 световых годах от Земли. Ее радиус составляет 1,9 земного, год длится 378 дней. Света от материнской звезды поступает лишь на 0,3% больше, чем получает наша планета от Солнца.

Однако KOI 456.04 находится к светилу чуть ближе и поэтому астрофизики полагают, что здесь постоянно тепло. Круглогодичная средняя температура на планете составляет около 28 градусов Цельсия. Помимо того, вполне вероятно существование океанов — планета находится в так называемой обитаемой зоне.

Мы бы сочли условия на этой планете райскими. Появилась она около 9 миллиардов лет назад. Есть ли здесь жизнь? Ну, на Земле органика сформировалась и в худших обстоятельствах, — считает один из авторов открытия.

Некоторые ученые считают, что таких планет может быть и несколько. В той же системе уже найдены три другие экзопланеты, однако они расположены дальше от своей звезды и условия на них уже не столь идеальны:

Исследовать идеальную планету теперь планируют при помощи новых радиотелескопов. Ученые рассчитывают получить больше информации о KOI-456.04.

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