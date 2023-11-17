«Это кармический перекресток, он не прощает ошибок» 8 17.11.2023, 10:23

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В Минске у «Каменной Горки» происходят необъяснимые вещи.

В число опасных мест на дорогах Минска явно напрашивается перекресток улиц Притыцкого, Кунцевщина и Лобанка возле станции метро «Каменная Горка». Недавно там снова случилось резонансное ДТП: Opel не уступил дорогу Audi, пострадали люди. Это не первая авария, произошедшая здесь по такому сценарию. Всякий раз дело в водительской ошибке. Или есть то, что эту ошибку провоцирует?

Вместе с Юрием Красновым, преподавателем и инструктором по вождению, журналисты onliner.by попытались разгадать загадки этого сложного перекрестка.

Opel и Audi

Авария, которая произошла здесь поздно вечером 10 ноября, попала на запись камеры видеонаблюдения. 46-летний водитель Opel поворачивал налево, с улицы Притыцкого на улицу Лобанка. На светофоре при этом не была включена дополнительная секция. С Opel столкнулась встречная Audi.

По информации ГАИ, обоих водителей увезли в больницу. Очевидцы рассказывали нам, что в Audi также была пассажирка, девушке тоже оказывали медицинскую помощь.

Версия: водитель не увидел допсекцию

— Opel подъехал к перекрестку, стрелка еще не загорелась, а встречным еще горел зеленый. Водитель ехал слишком спокойно, не ожидая подвоха. Одна из версий: он увидел только основной сигнал светофора, но не увидел допсекцию и поэтому решил, что может поворачивать налево, — говорит Юрий Краснов, пересматривая видео.

— Но это не снимает с него вины, так как, по п. 103 Правил дорожного движения, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам. А наш водитель поворачивает налево и не думает о том, что ему нужно следить за встречной полосой. Либо по какой-то причине он не увидел эту Audi. В темное время может создаваться что-то вроде иллюзии: вроде человек и смотрит на дорогу, а встречную машину не видит, она у него сливается с фоном — горят фонари, в лужах отражается свет, — предполагает ведущий рубрики.

Как можно не увидеть допсекцию светофора?

— У светофора есть три сигнала. На основном сигнале, если есть дополнительные секции, должны быть нанесены контурные стрелки, которые бы показывали другие разрешенные направления движения (п. 41 ПДД). Днем ты видишь сам светофор, видишь допсекцию, даже если она не горит. А ночью эту допсекцию можно не увидеть, пока она не зажглась, — темно же. И как тогда понять, что она есть? Как раз по этим контурным стрелкам на основном сигнале, — разъясняет преподаватель.

В Минске можно встретить светофоры, у которых есть допсекция, но нет контурной стрелки на основном сигнале. И это проблема.

— Если нет допсекции и горит зеленый свет, то он разрешает водителю двигаться в любых направлениях. И водитель поворачивает, к примеру, налево, не подозревая, что у светофора есть допсекция. То есть это принципиально иное прочтение ситуации, — говорит Краснов.

Другая проблема: контурная стрелка на основном сигнале есть, но ее не видно, особенно когда светофор далеко и глядишь на него как бы мельком, стараясь уследить за всем происходящим на дороге.

А еще бывает, что основной сигнал оформлен так же, как и допсекция. В общем, некоторые водители всерьез путаются во всем этом многообразии.

— Я считаю, что давно пора внести изменения и должно быть четкое различие в сигналах светофора: допсекция — черный фон, зеленая стрелка; основной сигнал — зеленый фон, черная стрелка, причем не контурная, а сплошная. Тогда водители будут четко понимать, какой сигнал им горит, и не будут путаться, — предлагает ведущий рубрики.

Красное кольцо на дополнительных секциях, кстати, появилось по этим же соображениям. То есть когда допсекция не горит, вокруг сигнала зажигается красное кольцо, которое как бы говорит водителю: допсекция здесь есть, но она пока выключена.

— Это экспериментальная организация дорожного движения, потому что в ПДД никаких красных колец пока нет. И в автошколах ни про какое красное кольцо, как правило, не говорят, в тестах его нет. И это тоже проблема. Едет начинающий водитель в темное время, ему горит основной зеленый, разрешающий ехать по прямой, но он видит это красное кольцо и тормозит, раздумывая, что же он должен делать. А иногородние? Может, кто-то приехал в Минск из населенного пункта, где этих светофоров вообще особо нет. И тут он видит какие-то красные кольца — как ему догадаться, что к чему? — отмечает преподаватель.

— С одной стороны, я согласен, что красное кольцо — дополнительное средство, которое хорошо работает. Но это же нужно прописать в ПДД. Да и если бы все светофоры имели нормально нанесенные стрелки, никаких колец не нужно было бы, — уверен инструктор.

Версия: водитель знал о допсекции, но не понял, что на ней

Другая версия: водитель Opel знал о существовании дополнительной секции светофора на этом перекрестке и почему-то решил, что она ему горит.

— Посмотрите, он очень спокойно едет через перекресток, я бы даже сказал вальяжно, будто вокруг никого нет. Но левый поворот тем и сложен, что нужно его выполнить быстро и поскорее убраться подальше, чтобы никому не мешать. Если допсекция горит вместе с основным зеленым сигналом светофора, то никому уступать как бы не нужно. Может быть, поэтому водитель ехал так спокойно: он был уверен, что все должны его пропускать, — предположил ведущий рубрики.

Похожее ДТП. Разъяснения виновника

Наш читатель Андрей рассказал, что был участником очень похожего ДТП на этом перекрестке в марте текущего года.

— Ситуация была один в один. И я был виновником той аварии, тоже поворачивал налево. Загорелся основной зеленый, и я машинально поехал, не дождавшись включения дополнительной стрелки, — говорит он.

На перекрестке его Renault столкнулся с Volkswagen.

— В меня въехал автомобиль службы такси. В этой машине пострадали двое: парень и девушка, — добавил собеседник.

К слову, экспертиза установила, что Volkswagen ехал с превышением скорости — около 75 км/ч вместо 60. И все равно виновным в ДТП признали водителя Renault. Это привело к лишению водительского удостоверения и штрафу, он выплачивал компенсацию пострадавшим.

— Нервов и здоровья это отняло прилично. Я считаю, что на этом месте необходимо установить дополнительную стрелку с красным кольцом. Тогда ночью или днем водитель точно будет видеть, что даже при включении основного зеленого сигнала светофора допсекция горит красным и нужно подождать, — считает участник ДТП.

Про шустрых парней. Не слишком ли быстро ехал водитель Audi?

— К тому, как действовал водитель Audi, у меня тоже есть вопросы. И прежде всего речь о его скорости. Куда он так летел почти в 12 часов ночи? Не на работу же, не в школу ребенка вез. Значит, разогнался для собственного удовольствия — и вот результат. Тогда появляется нюанс: двигался ли водитель Audi с разрешенной скоростью? А если нет, то случилось ли бы это ДТП и какими были бы его последствия, если бы водитель Audi двигался так, как написано в ПДД? — Краснов наводит на размышления.

Наблюдая за перекрестком длительное время, мы увидели, что разгоняться именно в том направлении, в котором ехала Audi, — здесь это скорее норма, чем исключение.

— Эти машины едут со стороны МКАД и гродненской трассы, а там скорости выше, чем в городе. И что получается: автомобиль съезжает фактически с трассы на городскую улицу, точно такую же широкую, а то и шире. Многих это провоцирует: не будут водители ехать медленно по широкой и пустой дороге. Даже днем мы видим, как здесь носятся, а ночью — и подавно. То есть сама дорога отчасти провоцирует на разгон, — подмечает инструктор.

Мы провели небольшой эксперимент: проехали несколько раз со стороны кольцевой к этому перекрестку на «круизе», со скоростью 60 км/ч, как и предписано ПДД. Нас опережали буквально все, весь поток каждый раз ехал быстрее.

— Есть еще один момент: водители, которые регулярно ездят по одному маршруту, уже знают особенности работы светофоров. И многие замечают, что когда они едут как полагается, со скоростью 60 км/ч, то стоят потом на каждом светофоре. У нас это называют успокоением движения, хотя на самом деле это то, что сильно нервирует автомобилистов. И они начинают ускоряться, чтобы попасть в зеленую волну, — рассказывает преподаватель.

Другой важный момент — то, как лихо Audi выехала на перекресток.

— В такие аварии как раз и попадают шустрые парни. Машина на перекрестке еще не успевает закончить проезд, не суть даже, как она там оказалась, могут быть разные варианты. А он видит у себя зеленый свет и на скорости летит — это уже предпосылки к ДТП. Между тем есть хорошее правило безопасности: загорелся зеленый — не надо вылетать быстрее остальных. Лучше, чтобы во всех полосах транспорт двигался равномерно, никто резко не вырывался вперед, иначе он рискует попасть в неприятную ситуацию. А если рядом нет машин, все равно необходимо снижать скорость и ожидать, что кто-то может под тебя выехать. К такому тоже нужно быть готовым, пусть по ПДД ты и прав, — отмечает ведущий рубрики.

Кармический перекресток. «Он не прощает ошибок»

Исходив перекресток вдоль и поперек, мы пришли к выводу, что светофоры здесь настроены как надо.

— Сначала загорается зеленый свет со стороны и в сторону МКАД, дополнительная стрелка не горит. Потом со стороны МКАД загорается красный и стрелка налево включается только через 5 секунд. То есть даже если кто-то со стороны кольцевой будет ехать на красный, он все равно успеет проскочить раньше, чем встречные машины поедут налево. У организаторов дорожного движения этот запас называют потерянным временем, но он необходим для того, чтобы обеспечить безопасность на перекрестке, — говорит инструктор.

К самим светофорам тоже не придраться: контурные стрелки на основных сигналах есть, допсекции работают, хотя на одной из них заметен дефект пикселей. Но какой-то очевидной проблемы в плане организации движения мы не обнаружили.

А аварии все равно происходят.

— Это какой-то кармический перекресток. Что там ни делай, а ДТП случаются. Но попадают в них те, кто не сориентировался в ситуации или был недостаточно внимателен. Это будто квест, задачка со звездочкой. Если ты не умеешь видеть дорогу и предвидеть ситуацию, ты этот экзамен не сдашь, перекресток у «Каменной Горки» не прощает ошибок. Что делать? Быть внимательным и осторожным, не лететь сломя голову, смотреть на светофоры, понимать, какие сигналы горят, и соблюдать ПДД. Если кому-то не хватает красных колец на допсекциях — давайте их добавим. Может быть, они будут притягивать внимание водителей, и аварий здесь станет меньше, — подводит итог Юрий Краснов.

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