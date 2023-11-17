СМИ: Напавшие на Израиль террористы были под воздействием каптагона 17.11.2023, 11:35

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Наркотик производится под контролем брата сирийского диктатора Асада.

За последние недели в СМИ вышло множество публикаций, в которых отмечалось, что в карманах убитых и пленных боевиков ХАМАСа находили наркотическое вещество каптагон, также известный как амфетилин. Этот амфетамин производится в больших количествах на Ближнем Востоке, главным образом в Сирии, пишут «Детали».

Эксперт Бен-Цион Тальфус считает, что не стоит зверские убийства в приграничных районах списывать на каптагон. По его словам, «главный наркотик, который потребляют в ХАМАСе, – это антисемитизм». Комментируя публикации о найденных маленьких таблетках каптагона у боевиков, эксперт сказал: «Скорее всего, боевики позаимствовали их у палестинцев, которые вместе с ними пришли в кибуцы в целях грабежа».

Каптагон – химическое соединение теофиллина и амфетамина – распространялся в качестве психостимулятора под торговыми марками Captagon, Biocapton и Fitton. Его называют «кокаином для бедных». Он особенно популярен в странах Персидского залива, Египте и Иордании, его любят все слои населения – от водителей грузовиков и преступников до подростков и студентов. Он обеспечивает прилив энергии и продуктивности, иногда дает ощущение эйфории.

Запад заинтересовался каптагоном около восьми лет назад, когда стало известно, что террористы ИГ и другие боевики в Сирии глотают его в качестве энергетика перед боями. Его даже прозвали «наркотиком ИГ» и «таблеткой джихада». Как сообщали «Детали», производство и контрабанда вызывающего сильное привыкание каптагона породили многомиллиардную индустрию, создав альтернативный источник дохода для сирийского режима, который после начала гражданской войны более десяти лет назад находится в международной изоляции.

Расследование The New York Times, проведенное в 2021 году, показало, что большая часть производства и распределения контролируется 4-й бронетанковой дивизией – элитным подразделением под командованием Махера Асада, младшего брата президента и одного из самых влиятельных людей в Сирии. Высокопоставленные деятели «Хизбаллы» и бизнесмены, имеющие тесные связи с правительством, и члены большой семьи президента, чья фамилия гарантирует им защиту от наказания за незаконную деятельность, также имеют отношение к производству и распространению каптагона.

В отчете института New Lines за прошлый год также говорилось, что торговля каптагоном является важным источником финансирования «Хизбаллы» и связанных с Сирией проиранских ополченцев.

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