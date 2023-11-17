«Продавцы сидят на своей точке днями, цены космические делают» 7 17.11.2023, 13:16

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Белоруска сняла видео и устроила переполох на рынке в Полоцке.

Аккаунт zatestilivitebsk имеет в тиктоке 81 тысячу подписчиков. Девушка, которая его ведет, снимает обзоры разных мест — магазины, кафе, парки аттракционов. Чаще всего блогер показывает родной Витебск, но иногда снимает видео и в других местах Беларуси.

Например, недавно она снимала обзор на рынке в Полоцке — примеряла одежду и рассказывала, что сколько стоит. Цены звучали разные: от 90 рублей за нетрендовую куртку до 600 рублей за женское пальто.

Видео набрало более 163 тысяч просмотров и довольно много гневных комментариев.

Зрители возмущались тем, что все слишком дорого: «Люди, это рынок, а цены как в магазинах», «Цены на грани фантастики», «Черная со стразами сзади куртка за 320 рублей, если не через посредника ее покупать, стоит 160 рублей. Ничего себе накрутка», «Ка Каменке дешевле в «Грине», чем в этой провинции».

Через некоторое время история получила продолжение: блогер снова пришла на рынок. Она хотела начать снимать, но ее увидела продавщица и начала требовать, чтобы девушка ушла — говорила, будто бы снимать видео на рынке запрещено. На вопрос, почему запрещено, женщина ответила: «Ведь вы говорите, что здесь не надо покупать». Девушка попыталась убедить оппонентку, что она ничего такого не делает — только показывает вещи и озвучивает, сколько они стоят. А уж покупать или нет, решают сами люди.

Чтобы конфликт не развивался дальше, блогер попросила напарника не снимать товаров этой продавщицы, а свою речь в кадре начала с того, что, к сожалению, не все продавцы на рынке вежливы и готовы называть цены. Но дама все равно продолжила ругаться и угрожала написать заявление в милицию, если блогер что-то опубликует. Девушка решила, что лучше уйти.

Подписчики рассказали ей, что после прошлого осмотра были продавцы, которые обиделись: «Вы уже были на этом рынке. Вы показывали вещи и называли цены. И цены были немаленькие! После этого одна продавщица стала снимать ролики и выставлять в тиктоке, что ее чуть ли не оболгали и что на самом деле нормальные у нее цены».

Кто-то утверждал, что у некоторых продавцов начались проблемы с хозяевами торговых точек: вроде бы те продавали одежду дороже, чем говорили хозяевам.

Блогер сделала выводы, что продавцы сами наступили на свои же грабли из-за непонятного ценообразования. Девушка отметила, что с момента ее прошлых съемок цены на рынке стали ниже. Она видит плюс в том, что смогла сделать товары доступнее.

Это видео уже посмотрело около 258 тысяч человек. Часть комментаторов стала на сторону блогера:

«Продавцы злы на себя и свою жизнь просто, сидят на своей точке днями, цены космические делают. Даже на Wildberries дешевле, а качество такое же».

Но были и те, кто поддерживает продавщиц:

«Прежде чем снимать, нужно спросить разрешения. От продавца очень мало зависит. Перед тем, как говорить о ценах вещей, поинтересуйтесь ценами на аренду».

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