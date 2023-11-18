Стало известно, от чего умер бывший участник группы «Би-2» 2 18.11.2023, 9:38

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Появились результаты судмедэкспертизы.

О том, что бывший участник группы «Би-2» Николай Плевин найден мертвым в съемной московской квартире, стало известно вечером 15 ноября. Проходила информация, что барабанщик был весь в крови, поэтому возникали версии об уголовных обстоятельствах смерти.

Однако, оказалось, что музыкант умер от сердечной недостаточности. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть имела ненасильственный характер.

Плевину было 64 года, он страдал от хронических проблем с кровоснабжением сердца. Четыре года назад он перенес инсульт, в последнее время лечился от онкологического заболевания. А примерно месяц назад, по свидетельству близких, музыкант упал с самоката.

Тело бывшего барабанщика пролежало в квартире почти трое суток. Умершего нашел его сын, который стал волноваться из-за исчезновения отца и приехал его проведать.

Николай Плевин играл в группе «Би-2» с 1999 по 2006 год.

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