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Россиянка опозорилась на конкурсе «Мисс Вселенная»

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  • 18.11.2023, 12:26
  • 6,468
Россиянка опозорилась на конкурсе «Мисс Вселенная»

Курьез возник при попытке создать образ «царевны-лебедя».

В Сальвадоре состоялся смотр костюмов, где участницы конкурса «Мисс Вселенная» продемонстрировали свои проработанные наряды с национальными мотивами. Некоторые образы оказались откровенно неудачными и смешными, пишет OBOZ.UA.

«Мисс Россия» решила учесть ошибку своей предшественницы и создать «светлый» образ. Если в прошлом году россиянка нарядилась агрессивной императрицей, на этот раз участницу одели поскромнее – всего лишь «царевой-лебедем» из сказки.

Кокошник на голове, юбка с перьями и коса сделали из конкурсантки одно сплошное белое пятно.

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