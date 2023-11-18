Россиянка опозорилась на конкурсе «Мисс Вселенная»14
- 18.11.2023, 12:26
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Курьез возник при попытке создать образ «царевны-лебедя».
В Сальвадоре состоялся смотр костюмов, где участницы конкурса «Мисс Вселенная» продемонстрировали свои проработанные наряды с национальными мотивами. Некоторые образы оказались откровенно неудачными и смешными, пишет OBOZ.UA.
«Мисс Россия» решила учесть ошибку своей предшественницы и создать «светлый» образ. Если в прошлом году россиянка нарядилась агрессивной императрицей, на этот раз участницу одели поскромнее – всего лишь «царевой-лебедем» из сказки.
Кокошник на голове, юбка с перьями и коса сделали из конкурсантки одно сплошное белое пятно.