Что произойдет с организмом, если пить пиво каждый день

Что произойдет с организмом, если пить пиво каждый день4
- 18.11.2023, 13:42
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Американские специалисты ответили.
Пиво было одним из самых популярных на протяжении веков благодаря своему множеству вкусов и культурному значению. Однако, как и любой другой алкогольный напиток, пиво может существенно повлиять на ваш организм.
По словам американских специалистов, ежедневное употребление пива имеет множество последствий: от увеличения веса и проблем с печенью до нарушений сна и обезвоживания.
Что же на самом деле произойдет с вашим телом, если употребление пива станет ежедневной привычкой?
«Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление пива может принести определенную пользу для здоровья, например, улучшить здоровье сердца и обеспечить необходимые питательные вещества. Ежедневное же употребление пива может привести к множеству проблем со здоровьем», - пишет Eat This, Not That.
Что произойдет с вашим телом, если вы будете пить пиво ежедневно
Вот только часть последствий, которыми чревато частое употребление пива:
увеличение веса (в пиве много калорий, углеводов, которые способствуют увеличению веса);
обезвоживание (ежедневное употребление пива может привести к обезвоживанию, в результате чего вы почувствуете себя пересохшим и истощенным);
ослабленная иммунная система (чрезмерное употребление алкоголя подавляет иммунную функцию, делая вас более восприимчивыми к инфекциям);
повышенный риск заболеваний печени (регулярное ежедневное употребление пива подвергает риску вашу печень);
нарушения сна (алкоголь ухудшает качество сна, приводя к частым пробуждениям и отсутствию восстановительного отдыха);
дефицит питательных веществ (алкоголь может препятствовать усвоению необходимых витаминов и минералов);
проблемы с кожей (хроническое обезвоживание может привести к сухости и шелушению кожи).
Также употребление пива может нарушить регуляцию уровня сахара в крови и повысить риск появления рака.