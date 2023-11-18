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Что произойдет с организмом, если пить пиво каждый день

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  • 18.11.2023, 13:42
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Что произойдет с организмом, если пить пиво каждый день

Американские специалисты ответили.

Пиво было одним из самых популярных на протяжении веков благодаря своему множеству вкусов и культурному значению. Однако, как и любой другой алкогольный напиток, пиво может существенно повлиять на ваш организм.

По словам американских специалистов, ежедневное употребление пива имеет множество последствий: от увеличения веса и проблем с печенью до нарушений сна и обезвоживания.

Что же на самом деле произойдет с вашим телом, если употребление пива станет ежедневной привычкой?

«Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление пива может принести определенную пользу для здоровья, например, улучшить здоровье сердца и обеспечить необходимые питательные вещества. Ежедневное же употребление пива может привести к множеству проблем со здоровьем», - пишет Eat This, Not That.

Что произойдет с вашим телом, если вы будете пить пиво ежедневно

Вот только часть последствий, которыми чревато частое употребление пива:

увеличение веса (в пиве много калорий, углеводов, которые способствуют увеличению веса);

обезвоживание (ежедневное употребление пива может привести к обезвоживанию, в результате чего вы почувствуете себя пересохшим и истощенным);

ослабленная иммунная система (чрезмерное употребление алкоголя подавляет иммунную функцию, делая вас более восприимчивыми к инфекциям);

повышенный риск заболеваний печени (регулярное ежедневное употребление пива подвергает риску вашу печень);

нарушения сна (алкоголь ухудшает качество сна, приводя к частым пробуждениям и отсутствию восстановительного отдыха);

дефицит питательных веществ (алкоголь может препятствовать усвоению необходимых витаминов и минералов);

проблемы с кожей (хроническое обезвоживание может привести к сухости и шелушению кожи).

Также употребление пива может нарушить регуляцию уровня сахара в крови и повысить риск появления рака.

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