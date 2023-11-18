Российская нефть резко подешевела: США нашли способ наказать Кремль 1 18.11.2023, 14:52

Опубликованы интересные данные.

Цены на российскую нефть марки Urals упали ниже западного ценового потолка в $60 за баррель. Это произошло на фоне введения санкций США в отношении судовладельцев и ослаблением мировых цен на нефть.

Об этом сообщили два трейдера и показали расчеты Reuters.

Министерство финансов США в своем заявлении сообщило, что ввело санкции в отношении трех компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, и трех принадлежащих им судов, которые, по его словам, участвовали в экспорте российской сырой нефти по цене выше 60 долларов.

США, другие страны «Большой семерки» (G7) и Австралия ввели ограничение в прошлом году, стремясь сократить доходы России от морского экспорта нефти в рамках санкций, вызванных ее вторжением в Украину.

Согласно условиям ограничения, покупатели могут пользоваться западными услугами, такими как доставка и страхование, только в том случае, если российская нефть торгуется ниже 60 долларов за баррель.

Основной экспортный сорт России торговался выше $60 с середины июля на фоне сокращения добычи производителями ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 80 центов, или примерно на 1%, до $78,22 за баррель в 10:57 по Гринвичу, но все еще остаются около самых низких уровней с июля. Цены на нефть марки Urals с поставкой с судна в индийских портах были стабильными с дисконтом около $5 за баррель к марке Brent, сообщили трейдеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».